Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что стране нужны гарантии безопасности, чтобы начать обсуждать отказ от вступления в НАТО, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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"Эй, вы, там, в Киеве, хорош принимать наркоту! Тут условия только Россия ставит!» — обращается Vitaly G.

Многие пользователи пришли к выводу, что рано или поздно украинским властям придётся свыкнуться с мыслью, что вступление страны в НАТО откладывается навсегда — по причине начатой Россией военной спецоперации на территории Украины.

«Очень скоро они протрезвеют и прозреют!» — считает Ольга М.

«У них страна последние дни доживает, а они про вступление в ЕС и НАТО размышляют. Какие же всё-таки неадекватные президент и вся верхушка на Украине!» — удивляется Андрей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что никаких гарантий Киев больше никогда не получит, потому что он долгие годы отказывался выполнять любые взятые на себя обязательства.

«Чтобы такие гарантии получить, надо выполнить условия. А как говорит опыт, вы их не выполняете. Сколько лет вы игнорировали Минские соглашения», — интересуется Валентин А.

Часть людей заметила, как киевские власти начали подозревать, что членство в Североатлантическом альянсе им действительно не светит.

«Неужели! Дошло наконец-то, что так просто в НАТО не пустят! Им об этом уже несколько лет в голову вбить пытаются!» — отмечает Дамир Д.

«Вот же клоун! Украину и так там не ждали, кастрюля», — пишет Алексей Р.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что Украина осталась один на один с Россией, которая воздаёт нацистской хунте по делам.

«Охладели, значит? Ну, я рада, что холодочек-то пошёл. Так, глядишь, скоро и капитуляцию объявят. Если Украину все «партнёры» кинули, то ловить уже нечего», — считает Виктория Е.

«Ну, значит, всё идёт по плану. Завершить успешно операцию в Донбассе, блокировать Киев, добиться окончательной капитуляции. Скоро всё должно закончиться. Дальше работа дипломатов. Главное, чтобы сейчас дипломаты не мешали военным», — поделился своим мнением Андрей Р.

Отдельные комментаторы призвали ни в коем случае не идти на поводу украинской власти, доверяя её заверениям.

«Вы зря тут шапками машете! Это такая манера «раскачивания». Допустили — отстранили, и так по кругу! Зеля играет до конца! Ему деваться некуда», — указывает Иван С.

«Речь, судя по всему, идёт о его безопасности. Пусть урезонит своих нацистов и подпишет мирный договор без объявления войны с признанием Крыма, с суверенитетом ЛДНР и внеблоковым статусом Украины», — пишет Ева А.

Граждане призывают добиться от Украины полной капитуляции, чтобы у Киева больше не было никакой возможности ставить свои условия.

«Главное, сейчас Зеленскому не верить на слово, этому клоуну-артисту. Он сейчас специально разговор к миру ведёт. Он знает, что Евросоюз ему условие поставил — без мира на Украине его не пустят. Сейчас он готов идти навстречу, но как-то дать слабину — он тут же воспользуется моментом, и вновь произойдёт деэскалация», — предполагает Глеб С.

Напомним, 8 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил изданию «Страна.ua» о том, что стране нужны гарантии безопасности, чтобы начать обсуждать отказ от вступления в НАТО.