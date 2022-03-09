Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе 8 марта заявила, что Вашингтон «работает с Украиной над тем, чтобы не допустить попадания к российским силам материалов биологических исследований».

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Таким образом, как сообщает ИА Красная Весна, Соединенные Штаты Америки признали, что на территории Украины разрабатывалось биологическое оружие, о чем ранее заявили в Министерстве обороны России.

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Новость обсудили в телеграм-канале депутата Рады Ильи Кивы, а также в телеграм-канале «Запрещённая Украина».

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«Американское правительство официально признало наличие военных биологических лабораторий на территории Украины! На протяжении шести лет ставились опыты над украинскими военнослужащими. И сегодня американцы крайне обеспокоены, что результаты… их деятельности станут известны всему миру. Поэтому: «Украинский патриот — умри, но защити американские тайны и интересы», — с сарказмом написал Илья Кива.

«Таких лабораторий тьма по всему периметру настроил Пентагон», — добавил один из участников обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Бедный народ Украины…» — отреагировала Анна Х.

«Они (США. — М. Р.) опять отмажутся. Европа слишком сильно от них зависит, поэтому продолжает ей подчиняться, но, может, народ откроет глаза, если им дадут это сделать», — отметила Ольга.

«Не поверят в эти доки (этим документам. — М. Р.). Им опять ничего за это не будет», — добавила Елена К.

«Международное сообщество как-то не замечало обстрелы Донбасса, когда-то Югославию и т. д. Наверное, опять скажет, что ничего не происходит и ничего не видно…» — пишет Юлия Васильевна.

«Разработка биологического оружия — это нарушение конвенции ООН (вероятно, речь о Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). — М. Р.). По факту, признав эти работы, США легализовали российскую спецоперацию», — добавил Pavel G.

«Вика Нуланд всё-таки подтвердила, что биолаборатории на территории Украины существуют. Она аккуратно назвала их «исследовательскими объектами» и заявила, что Вашингтон делает всё, чтобы в руки Москвы материалы биологических исследований не попали. А что это Вика занервничала?» — с сарказмом поинтересовался автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Думаю, китайцы с удовольствием ознакомятся [с материалами]», — прокомментировал новость Vladimir.

«Такая жесть, они за пробирку якобы существующего биологического оружия, разбомбили Ирак… А потом сказали, [что] это была ошибка. А сейчас так спокойно говорят о биолабораториях на Украине», — возмутилась Кэт.

«[Украинцы] сами себя загнали… За бабло готовы свою нацию выродить. Казахи, узбеки — туда же. Они даже не знают, что… [американцы] там творят в этих лабораториях», — подытожил Сергей.

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