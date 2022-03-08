8 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о том, что на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия.

Артур Савин, , 01:13 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что Москва получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что на Украине, в непосредственной близости от территории России, разрабатывались компоненты биологического оружия, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Биологическая угроза Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Игорь Конашенков Mil.ru

"Украина стала подопытным кроликом и помойной ямой», — считает Лидия Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что биологическое оружие на Украине разрабатывалось давно, ведь информация об этом из официальных источников поступала уже не раз.

«Я вижу среди комментариев людей, которые не верят в наличие биолабораторий на Украине. Тем временем на сайте Пентагона открыто выкладывают расходы на эти лаборатории под гуманными лозунгами, типа ради противодействия всяким эпидемиям. Сами раскрыли все карты. Просто иностранное финансирование так просто не утаить. Да и не каждый будет по сайтам госструктур лазить, документы изучать», — отмечает Валентин А.

Некоторые комментаторы отмечают, что имеющиеся у России факты о разработке на Украине биологического оружия должны будут сыграть свою роль в будущем, когда начнутся соответствующие международные судебные процессы.

«И кого можно за это прижать? С украинцами-то всё ясно… за свой выкованный и нерушимый «союз с США» они на себе готовы испытывать биологическое оружие американцев. Но самих американцев, наверное, привлечь к ответственности не удастся. Ведь эти лаборатории, судя по всему, работали на официальной основе», — предполагает Дмитрий Б.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот и начинает на свет выползать грязное бельё западной демократии. Это, я полагаю, только начало. Надо все эти факты мировому сообществу в лицо тыкать при случае», — предлагает Сергей Р.

Часть людей полагает, что нет ничего удивительного в том, что марионетки США с удовольствием разместили на своей территории опасные биологические лаборатории.

«Бешеные нацики разрабатывают биологическое оружие? Кто бы мог подумать, вот это сюрприз! Помнится таким же промышляли японцы во время Второй мировой войны», — напоминает Анатолий П.

«Ну теперь не будут разрабатывать. Вовремя Путин это гнездо разворошил и всех ядовитых ос разогнал», — отмечает Александр Т.

Ряд пользователей указывает на то, что биологические оружие — угроза всему человечеству, поэтому с этим злом необходимо бороться всему миру.

«Ну, главное, чтобы больше такого не было. Хочется, чтобы у них всё изъяли и навсегда», — пишет Олеся Б.

«Чтобы больше не было, надо специалистов из этих биолабораторий искать, и не допустить, чтобы они передали свои знания. Грамотный специалист по разработке боевых вирусов может с нуля всё сделать года за полтора при наличии финансирования», — поделился своим мнением Андрей П.

Напомним, 6 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что Москва получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что на Украине, в непосредственной близости от территории России, разрабатывались компоненты биологического оружия.