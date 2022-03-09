Заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лизцяня о том, что Китай призвал Соединённые Штаты прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, комментируя на брифинге информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химия

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"Китай начинает шлёпать США по губам всё сильней и сильней. Второй фронт открыли», — считает Павел Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Китай набрал достаточно сил, чтобы наконец-то бросить США настоящий вызов.

«Молодец Китай! Первым перчатку кинул американцам. Теперь последует выход России с этими фактами наличия биологических лабораторий на Украине в ООН. Чем быстрее, тем лучше», — отмечает Александра А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Китайцы — красавчики! Пора бить США по их слабым точкам!» — призывает Иван Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что специальная военная операция России на Украине постепенно вскрывает ужасающие факты преступлений, совершённых США и их марионетками.

«Скоро благодаря России вскроется вся гниль США. Нужно это предавать огласке, чтобы больше стран включались в процесс осуждения Америки, ведь эта страна несёт реальную угрозу для всего человечества», — поделился своим мнением Руслан Х.

Часть людей полагает, что мировое сообщество обязано ознакомиться с фактами того, что США создавали секретные биолаборатории на территории своих вассалов.

«США вбомбили Ирак в каменный век, предоставив лживую пробирку с бактериологическим оружием. Сами ведь потом признались, что это была откровенная ложь. Почему ООН не призывает бомбить США за их преступную деятельность? Где все эти охи-вздохи коррумпированных западных политиков? Язык свой в одно место засунули?» — интересуется Сергей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что материалы, которые сумеют добыть российские военные на территории Украины, обязательно лягут в дело о преступлениях США.

«Раскручивайте эту тему! А там и до руководства стран доберёмся, которые размещали эти лаборатории у себя. Пора США загонять в угол. Уж у них в шкафу так много скелетов, что на множество международных трибуналов хватит», — пишет Марина М.

Нашлись и те, кто отмечает, что больше нет никакой веры тем, кто утверждал, что на Украине нет никаких биолабораторий, неонацистов и американского влияния. Все эти лжецы были посрамлены благодаря России и её военнослужащим, участвующим в военной спецоперации.

«А ведь украинцы сколько лет вопили, что никаких биолабораторий США на Украине нет и не было. Впрочем, как и нациков они типа не замечали», — напомнила Лия М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чистописание

«А украинцы, я уверена, будут и дальше утверждать, что у них там ничего нет: ни лабораторий, ни Америки под боком, ни нациков. Кроме того, майдан за свободу боролся, и ветеранов не обижали, не жгли людей. Только русские, по их мнению, плохие. А так они в мире и тишине жили. Ну-ну. Уже весь мир видит, что собой представляет эта Украина», — указывает Евгения А.

Напомним, 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя на брифинге информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, заявил о том, что Китай призвал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.