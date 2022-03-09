Заявление военнослужащего украинской армии Владимира Йовенко, сдавшегося в плен российским военным, о том, что вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали жилые дома для прикрытия огневой позиции системы залпового огня «Град», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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"Выродки нацистские. Отдать бы их жителям Донбасса, восемь лет прятавшимся от обстрелов нациков по подвалам», — пишет Артём Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские «защитники» оказались настоящими «насильниками», вынуждая своих граждан становиться буквально живым щитом.

«Вот как раз из-за таких подонков и страдают обычные люди. Ведь кто-то берёт, отправляет снаряд из жилого района, а затем туда прилетает ответка. В результате мы имеем повреждение жилых домов и гибель мирного населения. Украинские военные точно население защищают? Или они себя от денацификации спасают?» — интересуется Алла Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что, помимо рассказа пленного украинского военного, сеть наполнена различными доказательствами того, что ВСУ используют преступную тактику, прикрываясь гражданским населением.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«В интернете уже сотни фото‑ и видеодоказательств этих преступлений! А кто снимает? Те самые простые жители, во дворах которых нацисты ставят бронетехнику и ведут оттуда обстрелы. Это прямо показывает отношение граждан к своим «защитникам», — отмечает Светлана Г.

Часть людей полагает, что настоящие военные таким образом себя вести не могут, ведь они в первую очередь должны защищать гражданских, а в итоге сами становятся причиной их гибели.

«Тех военных, что ставили «Грады» возле жилых домов нужно к стенке ставить. Они позорят слово «военный». Одно дело — применять военную смекалку, с умом использовать рельёф местности или пользоваться той или иной инфраструктурой в своих интересах, но не тогда, когда в этой инфраструктуре живут люди! Это преступление!» — считает Святослав С.

Ряд пользователей указывает на то, что подобные бесчеловечные методы ведения боевых действий украинские военные могли почерпнуть у западных военных инструкторов.

«Главное, чтобы нацики не рассказали, кто им эту тактику посоветовал. Выяснится потом, зачем натовские спецы приезжали на Украину на учения», — указывает Tom S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Нашлись и те, кто отмечает, что тактикой, подобной той, что сейчас используют украинские военные, в своё время отметились террористические бандформирования в Сирии.

«В результате мы видим типичную террористическую тактику, с которой Россия уже сталкивалась в Сирии. Одна и та же методичка. У террористов нет сил тягаться с российскими войсками, зато забраться в города и вести огонь из жилых домов — их единственный шанс нанести ущерб России», — написал Олег Н.

«Если бои перейдут в городскую черту, то это будет сущий кошмар. Одно дело — всушники, которым скоро всё это надоест, и они просто дезертировать начнут массово. Другое дело — нацисты, которые стали аналогом террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы будут прикрываться гражданским населением, как щитом», — поделился своим мнением Максим Б.

Напомним, 8 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому военнослужащий украинской армии Владимир Йовенко, сдавшийся в плен российским военным, заявил, что вооружённые силы Украины использовали жилые дома для прикрытия огневой позиции системы залпового огня «Град».