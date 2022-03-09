Сеть: «Типичные террористы» — ВСУ прикрывают свои «Грады» жилыми домами
Заявление военнослужащего украинской армии Владимира Йовенко, сдавшегося в плен российским военным, о том, что вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали жилые дома для прикрытия огневой позиции системы залпового огня «Град», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 9 марта в социальной сети «ВКонтакте».
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
"Выродки нацистские. Отдать бы их жителям Донбасса, восемь лет прятавшимся от обстрелов нациков по подвалам», — пишет Артём Л.
Многие пользователи пришли к выводу, что украинские «защитники» оказались настоящими «насильниками», вынуждая своих граждан становиться буквально живым щитом.
«Вот как раз из-за таких подонков и страдают обычные люди. Ведь кто-то берёт, отправляет снаряд из жилого района, а затем туда прилетает ответка. В результате мы имеем повреждение жилых домов и гибель мирного населения. Украинские военные точно население защищают? Или они себя от денацификации спасают?» — интересуется Алла Г.
Некоторые комментаторы отмечают, что, помимо рассказа пленного украинского военного, сеть наполнена различными доказательствами того, что ВСУ используют преступную тактику, прикрываясь гражданским населением.
«В интернете уже сотни фото‑ и видеодоказательств этих преступлений! А кто снимает? Те самые простые жители, во дворах которых нацисты ставят бронетехнику и ведут оттуда обстрелы. Это прямо показывает отношение граждан к своим «защитникам», — отмечает Светлана Г.
Часть людей полагает, что настоящие военные таким образом себя вести не могут, ведь они в первую очередь должны защищать гражданских, а в итоге сами становятся причиной их гибели.
«Тех военных, что ставили «Грады» возле жилых домов нужно к стенке ставить. Они позорят слово «военный». Одно дело — применять военную смекалку, с умом использовать рельёф местности или пользоваться той или иной инфраструктурой в своих интересах, но не тогда, когда в этой инфраструктуре живут люди! Это преступление!» — считает Святослав С.
Ряд пользователей указывает на то, что подобные бесчеловечные методы ведения боевых действий украинские военные могли почерпнуть у западных военных инструкторов.
«Главное, чтобы нацики не рассказали, кто им эту тактику посоветовал. Выяснится потом, зачем натовские спецы приезжали на Украину на учения», — указывает Tom S.
Нашлись и те, кто отмечает, что тактикой, подобной той, что сейчас используют украинские военные, в своё время отметились террористические бандформирования в Сирии.
«В результате мы видим типичную террористическую тактику, с которой Россия уже сталкивалась в Сирии. Одна и та же методичка. У террористов нет сил тягаться с российскими войсками, зато забраться в города и вести огонь из жилых домов — их единственный шанс нанести ущерб России», — написал Олег Н.
«Если бои перейдут в городскую черту, то это будет сущий кошмар. Одно дело — всушники, которым скоро всё это надоест, и они просто дезертировать начнут массово. Другое дело — нацисты, которые стали аналогом террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы будут прикрываться гражданским населением, как щитом», — поделился своим мнением Максим Б.
Напомним, 8 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому военнослужащий украинской армии Владимир Йовенко, сдавшийся в плен российским военным, заявил, что вооружённые силы Украины использовали жилые дома для прикрытия огневой позиции системы залпового огня «Град».