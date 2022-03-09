Власти США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Об этом 8 марта заявил президент США Джо Байден в ходе обращения в связи со спецоперацией России на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Читайте также: США вводят запрет на импорт нефти и газа из России — Байден

Новость о запрете импорта нефти из России, введенном в Соединенных Штатах Америки, обсудили в телеграм-канале украинского правозащитника и политолога Михаила Чаплыги.

«Надолго ли?» — поинтересовалась Anna V.

«Да этого следовало ожидать, но сейчас цены на нефть и газ вверх опять поползут с новой силой. Европа же свой рынок не закрыла. Так что это очередная «победа», — пишет Константин П.

На Нью-Йоркской фондовой бирже

«Как закупали, так и будут закупать через прокладки, это всё лозунги для наивных», — считает Н. С.

«Все истерики по поводу «эти ушли с рынка» или «те ушли» — вернутся через пару-тройку месяцев», — добавил Константин П.

«Главное, чтобы было куда возвращаться, рынок пустым долго не бывает», — ответил Константину П. Vlad.

«Главное, чтобы американцы поддержали такие решения. А вот это уже спорно. Подождем выборов в Конгресс», — отреагировала Ольга.

«Им и не продадут [нефть]… И существование ЕС уже под большим вопросом», — написала Natalia S.

«США последние месяцы скупали [нефть], как не в себя», — прокомментировал новость Вячеслав.

«В США уже пришалели с цен на топливо», — смеется Андрей.

«И сильно это помогает Украине?» — недоумевает Тау.

«Вот и я о том же. Поможет не больше, чем «глубокая обеспокоенность» и «крайняя озабоченность», — ответил Andrey на комментарий Тау.

«Лапша на уши доверчивых лошков. Во-первых, — какой % занимает импорт Россией нефти в США, и во-вторых, — всегда существуют фирмы-прокладки», — добавила Nata Natali.

Нефтяной танкер

«Американцы все аплодируют… Жить станет красче…» — с сарказмом отметил Сергей.

«Думаю, рядовые американцы счастливы», — иронизирует Н. С., отвечая Сергею.

«Уже есть разбор схемы в информационном поле, как они будут покупать через третьи фирмы, что не запрещено. Причём информация о этих схемах поступила раньше, чем они этими лозунгами стали кидаться. Европа не поддержит США в этом порыве», — написала Tatyana.

«Комариный укус…» — отреагировала Oxy.

«Будут брать через третьи страны. У них на заправках он уже [топливо] к 5$ стремится. Думаю, Байдена уже не выберут, и подтасовки не помогут», — добавил Александр.

«Всё, следующий опять будет Трамп. Ой, как весело скоро в Америке будет», — с сарказмом подытожила Ирина.

Читайте также: В США цены на бензин достигли исторического максимума