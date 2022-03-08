Вашингтон, , 18:10 — REGNUM В Соединенных Штатах розничные цены на бензин достигли исторического максимума, сообщили в Американской автомобильной ассоциации.

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Так, 8 марта в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина достигла $4,173 за галлон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США ещё не принимали никакого решения относительно возможности запрета импорта российской нефти, учитывая ситуацию на Украине.

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