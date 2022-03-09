У российской стороны имеются сведения о подготовке провокаций в отношении газотранспортной системы Украины. Об этом 7 марта заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций», — заявил он. «Это крайне опасно, Россия в этом не заинтересована!» — приводит слова политика ИА Красная Весна.

Отметим, также Новак заявил о том, что Россия имеет возможность запретить прокачку голубого топлива через «Северный поток — 1» из-за заморозки «Северного потока — 2», но РФ не делает этого.

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Заявление Новака обсудили в телеграм-канале известного украинского юриста Татьяны Монтян.

«Россия как бы ненавязчиво предупреждает Европу, что уже в ближайшее время газ может перестать поступать к ним через украинскую ГТС, а если что, то и поставки через СП-1 также прекратятся. Интересно, что именно Россия хочет донести до своих европейских партнеров таким довольно ясным предупреждением, и согласятся ли они на это? Или будут сидеть без газа?..» — задалась вопросом Татьяна Монтян.

Utg.ua Украинская ГТС

«Нужно отключить трубу. Санкции — так санкции», — пишет Lana B.

«Ну, немцы как бы сами угрожают отказаться от нефти и газа из России, можно им помочь. Желательно пораньше», — отметил Alex K.

«За европейские ценности и в поддержку Украины можно и без газа посидеть», — иронизирует Roman P.

«Если нефть перекроют и уголь, будет гораздо хуже, тогда да, большая вероятность необратимого разрушения экономики ЕС», — отметил Konstantink L.

«Запустят экстренно и типа временно СП-2. Он уже несколько месяцев, как заполнен газом», — пишет Igor K.

«Будут без газа, пока люди на улицу с протестами не выйдут», — добавила Оксана.

«А может, дровами будет Европа топить? И зачем ей газ?» — с сарказмом поинтересовался Red.

«Физлица терпеливые, будут экономить. А владельцы фабрик будут возмущены русскими», — отметил Роман.

«Будут покупать сжиженный газ у США, чего последняя и ждет», — добавила Оксана.

«У США нет физически 180 млрд кубов газа для Европы. Они максимум половину смогут закрыть — и то, если разорвут все контракты с Азией», — написал Vlad.

«Могут сдуру и сказать «отключайте». А что, у самих европейских политиков всё будет в шоколаде. А народ? Народ попросят потерпеть ради демократии и Украины», — написал Evgeniy R.

«Думаю, просто попугивают, а жаль…» — добавила Наталья Б.

«Думаю, какое-то время Европа посидит без газа, типа она против российского газа, а потом переобуется, когда подмёрзнет или закроются производства», — предположила Olya.

«Москва повышает ставки. Если отключить украинский транзит и СП-1, то можно заставить Европу разблокировать СП-2. А если нет, то через пару месяцев таких цен Европа сама попросит пощады», — отметил Максим.

Nord-stream.com Газопровод «Северный поток»

«Нам закрывать никак нельзя. Контракты и санкции по контрактам. Нужно, чтобы это сделали нацисты Украины, тогда форс-мажор. Сейчас нужно просто не увеличивать поставки газа или немного снижать, если не будет своевременной оплаты. Нужно, чтобы высокая цена спота (это цена за страх будущей недостачи газа в следующем месяце) продолжалась как можно дольше. Через 3 месяца это приведёт к резкому повышению цены по контракту. Вот тут-то и придётся реально платить», — пишет Виктор Б.

«Было бы логично перекрыть ГТС Украины, а ну как снаряд прилетит, взрывы всякие будут. Чисто техника безопасности — если в доме пожар, перекрывай газ», — добавил Давид.

«Чего языком трепать? Отрубил — и ждёшь, когда созреют. [Президент Молдавии Майя] Санду давеча вот так вот… [договорилась]. Газпром отключил газ за долги, сразу как шелковая стала», — отметил D.

«Они готовы жертвовать ради удушения России… Но Китай сказал, что скупит весь газ и всю нефть. Без ограничения», — отреагировал N Koksh.

«Каждое такое заявление автоматически поднимает цену на газ», — подытожил Андрей.