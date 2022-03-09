«Временное» закрытие точек McDonald's в России активно обсуждается в социальных сетях. До недавнего времени работали эти так называемые «рестораны» и в регионах Сибири, в частности, в Красноярском крае.

Винсент Ван Гог. Ночное кафе. 1888

«Пусть валят. Главное, чтоб любители бигмаков нервный срыв не получили», — комментирует подписчик красноярского паблика в соцсети «ВКонтакте» Георгий П. «Пора возвращаться к старым добрым пельменным, чебуречным, блинным и занимать освободившиеся места», — добавляет он.

«Спасибо! Люди хоть начнут нормальную еду кушать!!!» — иронизирует Artyom A.

«Людей жалко, терять работу — это ужасно… Но почему бы не восстановить пельменные и блинные на их местах? Куда вкуснее и полезнее», — предлагает Лена П.

«Как говорится: «Назло кондуктору пойду пешком!«» — так характеризует нескончаемый поток санкций против России Иван И.

«Эх, хорошо, буду дальше свои шашлыки армянские есть», — рассуждает Лиля Л.

nikitozawr Шашлык

«Пусть не возвращаются», — не жалеет о McDonald's Александр Б.

«Государству надо национализировать все заводы и производства компаний, которые покидают страну, и начать производить самим… Да и Китай молодцы — заполнят всё своей продукцией», — считает Nina D.

«Дома будем бургеры делать! Не умрём», — не унывает Мария В.

«Лучше уж шаурма, чем 10 граммов курочки в килограммовой булочке», — считает Олеся К.

«Вот ни разу там не был», — отметил Александр М.

«Конечно, печалька, что люди могут без работы остаться. Но!!! Никогда не посещал «Мак» ни в Красноярске, ни в других городах, где бывал. Мне всё равно на «Мак» и KFC. Мне больше нравится кушать щи, плов, манты, пирожки домашние, и шаурма тоже ничего!!! Ну уйдут эти компании, эту нишу другие займут», — выразил своё мнение Надым Н.

«Закрыть все «Макдаки» и больше не разрешать им открываться, пусть американцы своё ****** сами едят», — пишет Роман Р.

«Наши бизнесмены не терялись бы и быстренько занимали освободившуюся нишу в общепите, сейчас в России очень много умных людей, способных менеджеров, почему я должна верить, что только иностранные фирмы могут накормить нас, я верю в свой народ», — подчёркивает Татьяна Н.

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Красноярцам, которые переживают за сотрудников McDonald's в России, ответил Алексей А.: «Я как бывший работник общепита, отработавший 12 лет в руководящей должности, скажу так: повара требуются везде, обслуживающий персонал тоже без работы не останется. А пустые арендованные площади могут занять другие предприятия. Допустим, на месте «Мака» или КФС откроется какой-нибудь «Котлета и булочка» и будет качать. Сейчас открываются возможности для наших рестораторов занять рынок. Тем более что все ограничения по пандемии снимают, и люди вновь начинают посещать точки общепита».

Как сообщало ИА REGNUM, McDonald's на время сворачивает в России 850 ресторанов, заявили в компании. При этом отмечается, что 62 тысячи сотрудников сети продолжат получать зарплату.

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