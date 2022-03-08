Решение правительства Новой Зеландии ввести санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

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"Страна, про которую мало кто знал до этих санкций», — пишет Alexander K.

Многие пользователи с удивлением для себя вспомнили, что существует такая страна, как Новая Зеландия.

«О, Новая Зеландия! Страна, известная тем, что там снимали «Властелина колец»! Вот это, конечно, удар под дых!» — написал Миша С.

Некоторые комментаторы отмечают, что существенность санкций Новой Зеландии против руководства Российской Федерации стремится к нулю.

«Если ещё островное государство «Зумба-Юмба» введёт против нас санкции, то всё, хана России!» — шутит Yama S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Новая Зеландия?! Мы плачем горькими слезами от ваших санкций! Что же вы с нами делаете, островитяне?!» — пишет Светлана З.

Часть людей полагает, что благодаря такому дерзкому политическому жесту многие люди в России начнут гуглить, что же это за страна-то такая — Новая Зеландия.

«Хоть как-то напомнили о своём существовании. А то все уже забыли про эту страну», — поделился своим мнением Стас М.

Ряд пользователей указывает на то, что в таком решении правительства Новой Зеландии нет ничего удивительного, ведь это государство является колонией Великобритании и в своей внешней политике движется вместе со своей хозяйкой.

«Колониальная страна, что ещё от них ждать?» — отмечает Алесей Е.

«Говорим «Новая Зеландия», подразумеваем Великобританию. То же самое с Канадой и Австралией. И ещё 13 государств являются колонией Великобритании. Это санкции всё той же английской королевы», — указывает Сергей А.

Отдельные комментаторы отмечают, что санкции со стороны Новой Зеландии нужны всего лишь для создания дополнительного шума.

«Кому нужна эта Новая Зеландия? О ней даже не вспоминает никто. Это смешно! А может, и глупо. Россия не нуждается в поддержке этой страны, а уж от санкций с этой стороны вообще никак не пострадает», — считает Сюзанна С.

Нашлись и те, кто подозревает Запад в попытке создать видимость большого числа стран, выступающих против российской политики, хотя список злопыхателей России уже долгие годы не пополнялся.

«А то я хотел в эту Новую Зеландию поехать! Блин, они на что рассчитывают? Что каждый чих теперь будет восприниматься как удар по России? А давайте теперь каждая деревня в Европе будет свои отдельные санкции против России вводить. И каждой из них мы посвятим отдельную новость. Ясно же, что все эти мелкие шавки нужны для видимости того, что якобы весь мир против России объединился. Забывают только упомянуть, что санкции вводят всё те же страны, что вводили и ранее. Начиная с 2014 года. Вообще, ничего нового», — написал Никита В.

Напомним, 7 марта МИД Новой Зеландии сообщил о том, что страна ввела санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу.