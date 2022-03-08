Заявление главы крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи о том, что у российских граждан «есть такое же право на жизнь, как и у нас», поэтому все 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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"Сейчас европейские «партнёры» посмотрят на хитрых корейцев и завоют: «А что, так можно было?!» — предполагает Наталия С.

Многие пользователи поддержали позицию ретейлера. Граждане уверены, что Южная Корея не станет бить Россию в спину, с этой страной можно выстраивать долгосрочные отношения.

Wpcpey Магазин одежды Uniqlo

«Правильно корейцы делают. Сегодня с Россией лучше дружить, чтобы потом горько не пожалеть», — считает Юрий Н.

«А чего вы ждали от Южной Кореи? Эта страна очень зависима от России, всё-таки это значительный рынок сбыта для местного бизнеса», — пишет Пётр А.

Некоторые комментаторы отмечают, что бизнес не следует мешать с политикой, ведь это напрямую влияет на объёмы выручки.

«Частным компаниям самим невыгодно закрываться. Тем более что ни обычные люди, ни они никакого отношения к событиям на Украине не имеют», — написала Алёна И.

«Надо оставшимся какие-то налоговые послабления замутить от государства, типа поощрения. Всё-таки не все поддались этой антироссийской истерике. Друг познаётся в беде, как говорится», — указывает Max M.

«Большинство иностранных лавок закрываются не из-за политики России, а от сильных изменений в курсе валют и логистики. Неужели кто-то ещё думает, что бырыгам вдруг стало жаль украинцев или им есть дело до российской политики? Их главная задача — получить как можно больше прибыли», — считает Сергей М.

Часть людей подискутировали на тему качества и необходимости нахождения в России магазинов Uniqlo.

«Там и купить-то нечего! Одно тряпье для тиктокеров ущербных! Или для анорексичек!» — поделилась своим мнением Мария И.

«В «Юникло» только куртки норм. У нас, видимо, с Кореей погода схожая. В остальном так себе магазин», — отметил Дмитрий И.

«Я хоть в этом магазине ничего не покупаю, не потому что плохая там одежда, а просто не мой вкус, но молодцы. Качество вроде норм», — пишет Иосиф С.

Ряд пользователей указывает на то, что решение Тадаси Янаи встать на сторону российских граждан — это, конечно, хорошо, но, прими он иное решение, тогда никто бы в нашей стране не плакал.

«В России что, одежды не хватает? Вообще, для жизни всего завались. Все будем жить, любить, детей растить», — указывает Roman L.

«А у меня есть машина швейная. И вязать умею, и хлеб испеку легко. Осенью урожай на даче соберу. Ваши санкции пусть вам же и вернутся», — пишет Анна О.

Отдельные комментаторы углядели в данном решении попытку южнокорейского бизнеса выйти из-под влияния США.

«А вот и первые публичные компании, которые против США и её сателлитов», — пишет Василий С.

Напомним, 7 марта агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому глава крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи сообщил, что все их 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России. Предприниматель отметил, что у российских граждан «есть такое же право на жизнь, как и у нас».