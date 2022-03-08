Советы министерства финансов Соединённых Штатов Америки о том, как обойти американские санкции против России, затрагивающие её энергетический сектор, используя при этом третьи страны, которые не находятся под санкциями, стали поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

"Хотят и рыбку съесть, и косточкой не подавиться», — указывает Николай Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что нельзя давать американцам возможность обойти свои же санкции. Граждане считают, что любой, кто ввёл против нашей страны санкции, должен платить за это двойную цену.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Ишь, какие хитрые. Пора продавать газ только за рубли. Никаких обходных схем. И всё!» — считает Василий Л.

«Надо делать расчёты в рублях со всеми странами. Посмотрим, как тогда эти черти запоют. Пусть свои валюты сначала меняют на рубли и уже на эти рубли что-то покупают», — поделился своим мнением Иван Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что американская внешняя политика всё больше и больше начинает напоминать сумасшедший дом.

«Мне одному кажется, что сама формулировка свидетельствует о шизофрении?! Вы либо санкции накладывайте, тогда с нами не торгуйте, либо же их отменяйте и торгуйте!» — призывает Иван С.

Часть людей полагает, что главной задачей антироссийских санкций США является попытка задавить европейскую экономику.

«Всё достаточно логично: американцам главное сокрушить экономику Европы, а не России. С России уже много не получить, получили в начале 90-х. Сейчас надо гасить слишком зажравшихся европейцев», — подметил Сергей Т.

«США, значит, могут обходить свои санкции, а европейцам нельзя? Забавно получается. Америка попросту давит Европу. Вскоре мы увидим, как ЕС рушится по швам и о знаменитом европейском благополучии можно будет забыть», — предрекает Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что антироссийские санкции лишь укрепляют экономику России и делают её независимой от внешних факторов, чего нельзя сказать о ситуации в Евросоюзе.

«США сделали это с Украиной для того, чтобы разорвать связи в экономике Европы и России. Чтобы использовать европейскую экономику для спасения собственной. Надо добивать бакс и не давать ему вертеться в нашей зоне. Все операции на биржах за рубли или юани. Точка», — пишет Евгений К.

Нашлись и те, кто углядел в действиях США некие скрытые договорённости между Америкой и Россией.

«У меня складывается ощущение, что Байден — это российский агент. Когда все орали про то, что агент Путина — это Трамп, все смеялись. И это было, конечно же, не так. Трамп очень жёстко обходился с Россией. Именно при нём на Украине расцветала бандеровщина. Байден же сливает интересы США по всему миру. Это выглядит подозрительно», — написала Ирина Б.

Напомним, 7 марта РБК опубликовало материал, согласно которому министерство финансов Соединённых Штатов Америки опубликовало разъяснения, как обойти американские санкции против России, затрагивающие её энергетический сектор. Предлагается осуществлять платежи через специальные обходные транзакции, используя при этом третьи страны, которые не находятся под санкциями.