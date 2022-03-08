Решение президента России Владимира Путина призвать Европейский союз внести вклад в спасение жизней людей на Украине путём воздействия на киевские власти стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и Евросоюз

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"Только ЕС в памперсах сидит и дичь всякую несёт», — отметил Алексей Р.

Многие пользователи считают, что подобный призыв не имеет никакого смысла, потому что Европа заинтересована в том, чтобы Украина упорствовала и не капитулировала.

«С кем говорить, если там такие же людоеды, как и на Украине?!» — пишет Любовь Л.

«Там же понимают, что если вывести гражданских из населённых пунктов, то российская армия быстро всё закончит. А это Западу не надо, Западу нужно затянуть спецоперацию России», — отмечает Лидия Б.

«Украинским нацикам не нужны свидетели своего беспредела. Чем больше мирняка поляжет, тем для киевской власти лучше», — пишет Владимир Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Евросоюз под протекторатом США сам является автором бандеризации Украины. Поэтому ждать от него миролюбия по отношению к России не стоит, считают граждане.

«Так они восемь лет глаза закрывали на бесчинства украинцев в Донбассе. О каком спасении людей речь-то? Вряд ли это поможет», — поделилась своим мнением Надежда О.

«ЕС и США могли лет восемь назад только брови нахмурить в сторону Украины, когда там нацисты стали с ветеранов георгиевские ленточки срывать. Так нет, захотели разыграть карту цветной революции. Теперь нацисты выслуживаются, чтобы в Евросоюз и НАТО попасть, по трупам идут», — подметила Татьяна И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз и Украина

Часть людей полагает, что Европа несамостоятельна в принятии своих решений, отсюда следует разговаривать не с европейскими главами, а с их заокеанским хозяином.

«ЕС подчиняются глобалистам. Соответственно, они сделают всё, что им скажет Госдеп. Даже в убыток себе, увы. А США тем временем будут торжествовать, собирать лавры и выходить на лицемерные митинги против Путина», — написала Ольга Б.

Ряд пользователей указывает на то, что в отличие от российского руководства, власти на Западе уже отметились своим потрясающим цинизмом.

«Для них жизни людей — ничто. Украинские жители для Запада — как пушечное мясо», — указывает Василиса М.

«Зачем Европе люди на Украине? Им нужна земля, чтобы своё оружие поставить против нас поближе. Всё не наиграются. Жаль людей было бы, тогда давно бы надавили на Зеленского», — считает Katerina R.

Нашлись и те, кто уверен, что российские войска сами справятся с поставленной перед ними задачей, без помощи со стороны Европы.

«Владимир Владимирович, не нужно нам от врагов (Европы) ничего! И уж тем более не нужно, чтобы они «давили» на Киев — давить укрофашистов надо исключительно нашей армией, уничтожая всех их под ноль!» — считает Хареш А.

«Зеленский ничего не значит в своей стране. Такое чувство, что Украина ждёт наступления с нашей стороны, ждёт движения вперёд до полной потери государственности», — указывает Юрий Г.

Напомним, 7 марта пресс-служба администрации президента Российской Федерации сообщила по итогам его телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем о том, что российский лидер Владимир Путин призвал ЕС внести вклад в спасение жизней людей на Украине путём воздействия на киевские власти.