Решение зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева поздравить «дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток — 2» после того, как в Европе цена на газ достигла рекордных €3500 за тысячу кубометров, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

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"Самый высокопоставленный тролль», — шутит Вячеслав С.

Многие пользователи получили удовлетворение в связи с тем, что антироссийская санкционная политика Евросоюза ударила по самой же Европе.

«Когда-то они нам устроили чёрный понедельник, а теперь Европа сама для себя его устроила. Хотя, может, ещё будут вторник и среды», — указывает Ирина С.

«Желаю ЕС так держать! Продолжайте бить свои рекорды!» — призывает Татьяна Б.

Некоторые комментаторы уверены, что Европа находится перед лицом настоящей экономической катастрофы.

«Ну, нормальная цена! Надо ещё повыше, чтобы не хватало денег на газ и вовсе! Тогда Европа окончательно перейдёт на экономическую энергетику. На дрова», — отмечает Илья И.

Часть людей отмечает, что зампредседателя Совбеза России предупреждал европейских чиновников, что их экономическая агрессия против нашей страны обернётся большими проблемами для Европы.

«Держитесь там в Европе. Теперь мы знаем, что Медведев слов на ветер не пускает. Обещал рост цен на газ в Европе до исторического уровня — получите и распишитесь!» — отмечает Дмитрий К.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

«А ведь Дмитрий Анатольевич предупреждал, да. Ну, ничего, они же «типа богатые», так что пусть платят за свои антироссийские истерики. Русофобия отныне стоит очень дорого», — указывает Артём Л.

«В итоге мы получим в четыре раза больше денег от продажи ресурсов. Спасибо европейским товарищам за свои идиотские санкции!» — пишет Николай Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Европе в данной ситуации можно только посочувствовать. Европейские граждане находятся в заложниках своих проамериканских правительств, не в силах каким-либо образом повлиять на внешнюю политику своих стран.

«Они себе не хозяева… Вот Меркель почти достигла суверенности Германии, но новое правительство в два-три месяца утратило то, что десятилетиями выстраивала Меркель… И бизнес-проект «Северный поток — 2», неоценимый по значению для бизнеса ФРГ, увяз. Короче, была бы воля немецкого народа, то дружили бы с Россией», — считает Людмила Г.

Нашлись и те, кто уверен, что вскоре Европа взвоет и ринется в сторону России, чтобы просить прощения. Граждане уверены, что помимо рекордных цен на газ мир ждёт ещё и стремительный взлёт цен на нефть и другие полезные ископаемые.

«Вот теперь и посмотрим, кто первый вспомнит про «Северный поток — 2». Самоубийственная санкционная политика не может длиться вечность. Люди ведь в Европе не железные. Вечно под дудку американскую плясать не смогут», — поделилась своим мнением Василиса М.

«А ещё и нефть на очереди. Скоро все эти санкции сделают Россию снова великой. Придётся американцам опять звать на помощь Трампа. Оказалось, что агентом Путина всё это время был Байден!» — шутит Андрей Х.

Напомним, 7 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил прокомментировать РИА Новости цену за газ в Европе, которая достигла более €3500 за тысячу кубометров. Медведев поздравил «дальновидных европейских коллег, которые надёжно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток — 2».