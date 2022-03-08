Заявление руководителя российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощника президента России Владимира Мединского о том, что ожидания от переговоров между представителями России и Украины не оправдались, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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"Надо было от России посылать не Мединского, а Рамзана Ахматовича. Для начала, все бы извинились. Для начала…» — отмечает Михаил А.

Многие пользователи пришли к выводу, что глупо было ожидать каких-то серьёзных подвижек к миру со стороны Украины после встречи с российской делегацией на территории Белоруссии. Граждане отмечают, что это стало понятно уже после первого раунда переговоров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Мединский

«Вообще не вижу смысла в этих переговорах», — пишет Игорь Р.

«Никто уже иллюзий и не питал. Иллюзии испарились уже после первой части марлезонского балета», — указывает Марина Б.

«Какие могли быть ожидания от клоунов, которые убивают своих же переговорщиков и у которых мозги забиты западной пропагандой? Ну, давайте уже смотреть на вещи по-взрослому», — предлагает Katerina R.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинская сторона не способна даже обеспечить гуманитарные коридоры для своих граждан. Поэтому разговаривать с Украиной России не о чем, считают граждане.

«Ну серьёзно? А о чём вообще можно говорить с террористами, которые свой же народ в заложниках держат?» — интересуется Андрей М.

«Укрофашисты так и не хотят выпускать мирных жителей по гумкоридорам! Они намеренно врут, что будут это делать, твари!» — написал Василий П.

«Эти украинские нацики просто затягивают время. Может, пора покончить с переговорами? Пускай их всех бог рассудит», — предлагает Михаил Б.

Ряд пользователей полагает, что украинская сторона делает всё, чтобы затянуть процесс боевых действий. Поэтому делегаты из Украины лишь чешут языком, а реальных действий по направлению к урегулированию ситуации не происходит, отмечают граждане.

«Все эти переговоры — пустая трата времени. Давить дальше нужно фашистов. До полной победы!» — считает Андрей З.

«Только полная капитуляция со стороны Зеленского, а всех нацистов — под суд! За геноцид русскоязычного населения», — требует Дмитрий С.

Часть людей указывает на то, что люди, участвующие в переговорах со стороны Украины, ничего на самом деле в своей стране изменить не могут.

«Эти переговорщики ничего не решают. Некоторых из них уже свои же нацики ликвидировали. Пустая трата времени. Это всё равно, что капитуляции от Зеленского ждать. Ну сдастся он, и что? Разве бандеровцы его послушают? Смешно», — пишет Валерий Г.

Нашлись и те, кто призвали российских граждан успокоиться и отметили, что в Минобороны РФ сидят далеко не дураки. Граждане уверены, что руководство России больших надежд на переговорный процесс не возлагает. Российская армия планомерно освобождает территорию Украины от нацистских бандформирований и сокращает общий военный потенциал соседнего государства.

«А Россия спецоперацию не прекращала. Временные меры по обеспечению гумкоридоров призваны для того, чтобы жители всё-таки имели какую-то возможность выйти. Да и нашим парням на передовой лишний перекур не помешает. Всё идёт по плану. Каждый день всё новые и новые населённые пункты освобождаются от нацистов», — указывает Михаил В.

Напомним, 7 марта руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента России Владимир Мединский заявил журналистам о том, что ожидания от переговоров между представителями России и Украины не оправдались. Чиновник отметил, что тем не менее российская делегация сохраняет надежду, что последующие встречи приведут к более существенному шагу вперёд.