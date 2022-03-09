Решение администрации американского видеохостинга YouTube лишить монетизации видеоролики российских блогеров привело к массовому переходу отечественных производителей видеоконтента на альтернативные площадки, 8 марта передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

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«Неделю назад все мы проснулись в абсолютно другом мире. Что будет дальше — представить ещё тяжелее, чем раньше», — заявил автор YouTube-канала sndk в своём видеоролике.

Российские блогеры оказались в крайне затруднительном положении, ведь сервис YouTube, который долгое время был, по сути, монополистом среди видеохостингов, лишил их возможности монетизировать свои видео.

«В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы приостанавливаем всю рекламу Google и YouTube в России. Это означает, что пользователи в России не будут видеть рекламу и, как следствие, авторы временно перестанут получать доход от рекламы за просмотры, полученные в России», — говорится в уведомлении на сайте YouTube.

Пока что у блогеров остаётся возможность «зарабатывать» путём целенаправленного спонсирования их YouTube-каналов пользователями, а также самостоятельно внедрять рекламу в свои видео. Тем не менее подавляющее большинство производителей креативного видеоконтента осталось фактически без способа заработка.

«Эта ситуация напрямую касается нас, потому что нас смотрят примерно 70% людей из России. Мы были вынуждены ввести спонсорство на нашем YouTube-канале. Мы будем дальше продолжать выпускать ролики, а спонсоры нашего канала не будут получать эксклюзивный контент. Это важно! Просто, ребята, огромное спасибо, что вы с нами в это непростое время», — сообщил автор YouTube-канала, посвящённого компьютерным играм, iXBT games.

В связи с этим наметился значительный исход видеоблогеров из YouTube на альтернативные площадки. Коих, на самом деле, достаточно много, но большинство из них попросту не могло предложить ничего существенного по сравнению с таким мощным ресурсом, который имеется у корпорации Google с их видеохостингом YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

«Я будущий «вэкакер» и «яндексдзенер, а возможно, и «рутьюбер», — иронизирует блогер «Кузьма» в видеоролике на YouTube-канале «Подкаст Константина Кадавра».

Тем не менее пока YouTube не попал под запрет на территории России, а значит, множество видеоблогеров продолжают публиковать на этом видеохостинге свои ролики. Правда «ютуберы» предупредили своих подписчиков, что в мессенджере Telegram созданы каналы, благодаря которым внезапное ограничение доступа к YouTube не позволит людям «потерять связь» со своим любимым блогером.

«Возможно, уже завтра вы пойдёте смотреть обзорчики, рецептики и увидите, что у вас ничего не открывается и ничего не работает. Очень хотелось бы об этом не думать, но, к сожалению, реалии таковы, что, будет ли работать завтра YouTube, — это большой вопрос. Если однажды вы проснётесь и увидите, что YouTube — всё, то в моей «телеге» вы сможете узнать, как посмотреть мой контент», — сообщил автор кулинарного YouTube-канала oblomoff.

В результате всего этого наметился значительный отток блогеров на альтернативные площадки. Так, пресс-служба российской социальной сети «ВКонтакте» сообщила 7 марта о том, что администрация зафиксировала двукратный рост просмотров и загрузок новых видеороликов в соответствующем сервисе площадки.

«Только за последнюю неделю количество зарегистрированных на Rutube пользователей увеличилось в 5,5 раза», — сообщила ТАСС пресс-служба российского видеохостинга Rutube.

Причём российские блогеры в большинстве своём предпочли именно отечественные аналоги видеохостингов. Вероятно, у российских социальных сетей просто не остаётся никаких иных конкурентов, ведь даже китайский медиа-гигант TikTok решил временно приостановить возможность загружать новые видео из России в связи с ужесточением российского законодательства по поводу фейков.

На данный момент ситуация находится в подвешенном состоянии. YouTube не закрыт для российских пользователей, но производители видеоконтента не имеют прежней возможности монетизировать свои ролики. Альтернативные российские видеохостинги и соцсети пытаются переманивать на свою сторону популярных медийных личностей, но пока что этот процесс находится в зачаточном состоянии, чтобы люди массово стали отказываться от привычного YouTube.

Напомним, 3 марта компания Google, принадлежащая американскому холдингу Alphabet, приостановила продажу контекстной рекламы на своих платформах в России, включая видеохостинг YouTube.