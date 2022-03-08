Призыв экс-президента Украины Януковича к нынешнему (Зеленскому) любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения широко обсуждают в соцсетях. Люди разделились на два лагеря, но почти все признают: Янукович — легитимный президент. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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«Наконец-то кто-то из важных людей сказал это», — заметила Нина Изотова.

«Вот молодец. Будущий президент. Надо уже создавать национальную оппозицию», — считает Виталий.

«Не думаю, что Зеленский отзовется на призыв Януковича. Слишком он замаран и слишком на крючке. Не говоря о том, что его неадекватность говорит или о сильнейшем алкоголизме, или сильнейшей наркозависимости», — считает Маргарита Реброва.

«Зеля — труп. Он каждый день себе по сути выигрывает своей риторикой: пусть убивают женщин и детей, а я хоть ещё день проживу», — поделился мнением в телеграм-чате читатель ИА REGNUM.

«Виктор, ваш выход», — предлагает Константин Батуев.

«Если бы Янукович не был таким трусом в 2013 году, не было бы сегодняшних событий», — считает Евгений.

Kremlin.ru Виктор Янукович

«Вы, если не знаете как всё было, не говорите. Его бы просто пристрелили… А вообще, Украина лучше всего жила при Януковиче и Азарове», — замечает Игорь Батыг.

«Да его выгнали нацисты и фашисты, а не народ Украины: продались Америке, а теперь Россия виновата в освобождении», — рассуждает Иван Машагатов.

«Вообще-то, Янукович все на свете подписал, лишь бы не было кровопролития. И отказался от всего. Второй вопрос — Европа, как гарант его подписи, его же и подставила», — отмечает Наталья.

«Янукович — законный президент, его необходимо сделать президентом на переходный период, чтобы ВСУ имели законную возможность сложить оружие. И потом организовать референдумы», — рассуждает Алексей.

«Это поможет сделает шаг вперёд. Хоть мирные жители будут в безопасности», — считает Сергей Емельянов.

«Януковича верните в президенты, и бойня закончится», — предлагает Илья Андреевич.

«Ну вообще, сам украинский народ говорил, что при Януковиче у них все было стабильно, вспоминают это время как самое стабильное и счастливое… С Россией хорошие отношения были, сбросили его нацики за это», — напоминает Лариса.

«Янукович — важное звено в процессе транзита власти на Украине», — поделился мнением Вячеслав.

«К Януковичу можно относиться по-разному, но его власть забрана не по Конституции. Задумайтесь, украинцы, пока еще можно сохранить хоть что-то», — рассуждает о Алексей. Есть и категоричные мнения.

«Нельзя взывать к совести Зеленского, это тоже как взывать к совести палача из юденрата Львовского гетто. Юденрат, как и бандеровцы, истребляли и помогали истреблять еврейский народ. То же самое происходит сейчас, свыше 24 тысяч жителей Донбасса убиты. Нацисткобандеровские убийцы по приказу фюрера Зеленского убивают жителей блокированных городов, расстреливая колонны уходящих беженцев», — отмечает Игорь.

«США, ЕС, Германия, Польша, Литва, Эстония, Латвия и ряд других стран НАТО организовали на Украине госпереворот в 2014 году! И именно они несут ответственность за войну в Донбассе и последующую военную операцию России. Эти страны поддерживают фашизм», — считает Жасмин Измайлова.

«У Зеленского есть шанс получить по ж… и получить укрытие в России. В США и Европе он не нужен, его просто грохнут. Сейчас красиво сдастся, передаст дела законному президенту Украины Януковичу — и будет жить», — поделилась мнением Светлана Прилуцкая.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем обращении 8 марта экс-президент Украины Виктор Янукович отметил: «Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России». Его заявление обнародовано РИА Новости.

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