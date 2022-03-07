«Плевать им на своих людей» —Сеть об отказе Киева от гуманитарных коридоров
Власти Украины считают неприемлемыми предложения России по открытию гуманитарных коридоров для выхода мирного населения из ряда украинских городов. Об этом 7 марта заявила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — сказала она.
Также чиновница добавила, что, по ее мнению, эвакуация должна производиться исключительно в населенные пункты Украины.
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Заявление Ирины Верещук обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook, Twitter и «ВКонтакте».
"Всем этим вещателям/решателям надо оказаться на месте этих людей, чтоб на своих шкурах прочувствовали. И не давать им выбора», — отреагировала Катюша К.
«Не хотят эвакуировать, чтобы потом использовать мирных граждан в качестве живого щита», — отметил Тарас Б.
«Мне кажется, что надо дать людям выбор, куда они хотят ехать. Всё просто», — пишет Ирина К.
«Даже сейчас не дают людям выбор», — возмутилась Люда И.
«Пусть люди сами решают, куда им лучше и удобнее выехать…» — добавил Сергей Сергеевич.
«Плевать они хотели на своих граждан», — отреагировал Victor N.
«Когда рядом со словом «спасти» появляется слово «красиво» или «правильно» вместо слов «немедленно» и «быстро» — сразу видны ценности сказавшего…» — прокомментировал Roman A.
«Эта… верещит (кричит — О. П.) со Львова или Равы-Русской своей (Львовская область — О. П.), конечно, им там не нужны гумкоридоры, сытый голодному не товарищ», — отметил Ivan C.
«С таким количеством заложников Украина уже ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ещё не совсем?» — задумалась Ekaterina Z.
«А какая разница, куда будут уезжать граждане Украины, которые в принципе хотят покинуть данные территории? Это же их право», — подчеркнул Mr.NiceGuy.
«Как же нужно ненавидеть свой народ и любить власть, чтобы нести такую дичь», — не выдержал Антон Р.
«Украинская армия не умеет воевать в полях. Поэтому выпускать из городов, где забаррикадировалась украинская армия, людей не будут, им нужны заложники, чтобы торговаться», — добавил Аким.
«Гумкоридоры — неприемлемый вариант?.. Ещё у кого-то остались вопросы про нацизм на Украине?» — поинтересовался Vazuns T.
«Если людей вытащить, ВКС остатки бандеровцев… [разобьет] в момент. У них вся надежда как раз на то, чтобы прикрываться мирняком», — ответил Алексею Сергей П.
«Да всё логично. Ибо придут к нам [в Россию] и расскажут, как было в действительности. А этого они очень не хотят допустить. Страшно им», — добавил Анатолий Я.
«Замечательно, может быть, украинцы прозреют быстрее», — выразил предположение Ваня Т.
«Стратегия чубатых фашистов. Прятаться за мирняк и угрожать взрывами АЭС», — отреагировал Александр В.
«Ну как бы власти Украины и раньше не заботились о безопасности граждан Украины», — добавил Сергей М.
«Кто кому «оккупант»?.. «Щирые (искренние — О. П.) патриоты» со всех сторон живой щит выставили», — пишет Ирина Т.
«З — забота… исключительно на свою территорию, а то бомбить своих украинцев моими же ВСУ и обвинять русских уже не получится? Да пофиг куда, лишь бы живы остались… так вам надо (нужны — О. П.) были эти коридоры. Ещё раз убеждаюсь, что мирные города бомбят в основной массе ВСУ», — отметил Виктор З.
«Опять политика ставится на первое место, а человеческие жизни — на второе», — прокомментировал заявление Верещук в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.
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