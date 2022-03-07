Москва,
7 марта 2022, 09:38 — REGNUM В понедельник, 7 марта, с 10:00 мск Вооруженные силы России объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры из четырех украинских городов. Об этом 7 марта сообщает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.
Армия России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эммануэля Макрона к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные Силы России в гуманных целях, с 10.00 7 марта 2022 г. объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры:
из Киева — Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. С последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию;
из Мариуполя:
маршрут №1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
маршрут №2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье;
из Харькова — Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
из Сум:
маршрут №1 — Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
маршрут №2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.
Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации.
Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан.
При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БпЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны в очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны.
Ждем от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов конкретных действий.
Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что решение правительства Германии о поставках оружия Киеву вызывает у России разочарование, также Москва обеспокоена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров.