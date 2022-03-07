Москва, , 09:38 — REGNUM В понедельник, 7 марта, с 10:00 мск Вооруженные силы России объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры из четырех украинских городов. Об этом 7 марта сообщает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эммануэля Макрона к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные Силы России в гуманных целях, с 10.00 7 марта 2022 г. объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры:

из Киева — Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. С последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию;

из Мариуполя:

маршрут №1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

маршрут №2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье;

из Харькова — Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

из Сум:

маршрут №1 — Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

маршрут №2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации.

Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан.

При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные Силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения БпЛА. Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны в очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны.

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине Ждем от официальной киевской власти, а также от руководства перечисленных городов конкретных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что решение правительства Германии о поставках оружия Киеву вызывает у России разочарование, также Москва обеспокоена тем, что оно может попасть в руки террористов и мародеров.