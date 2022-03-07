Фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в $3000 за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Читайте также: Цена на газ в Европе впервые превысила $2600 за тысячу кубометров

Новость обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко. Многие связали цену на газ с санкциями, которые были введены против России.

«А говорили, что Россия захлебнется», — отреагировал Vladimir.

«Пускай дальше санкции вводят…» — с сарказмом призвал Deadpool.

«Вот и сказочке конец», — написал Nanaue.

«Вот им и санкции», — добавила Анастасия Т.

«Ну вот и купят сжиженный [газ]», — пишет Роман.

«Газовые трейдеры и ультра-глобалисты руки потирают», — отреагировала Людмила.

Joshua Doubek Добыча сланцевого газа в США

«А они про наш курс трындели», — иронизирует Павел.

«Кранты европейской промышленности», — прокомментировал новость tvoy498.

«Надеюсь, многих такая цена приведёт в чувства», — написала Elena K.

«Газ 3700$. Нефть трейдеры ожидают 200$. Писец экономике Европы. За что боролись…» — добавил «Комби».

»[Зачем] нам их вонючие баксы? Продавать за рубли!» — с сарказмом призвал ВикторМ.

«Эта Европа финансирует своими санкциями «клятых москалей»!!!» — пошутил Dexter Morgan.

«Европа, не рой России яму, сама в нее попадешь», — пишет Серж Р.

«Пока ты пишешь мне с айфона о том, что мы лишились всех благ современного мира, я просто зажгу все комфорки на кухне, включу везде свет, налью себе горячую ванну, и буду ржать тебе в трубку, европеец», — пошутила Ольга.

«3700 и стремительно растёт! Выстрелили себе в ногу, молодцы!» — иронизирует «Дрон».

»Ничего, сейчас еще и за рубли будут покупать», — смеется True Ten.

«А что будет, если РФ просто скажет, что готовы прикрутить вентиль? Тут реально 10 000 не потолок…» — написал Pavel.

«Газ — это не только тепло, но и химия, удобрения, [то есть] питание. В итоге продукты из РФ тоже не попали под санкции», — отметил Павел С.

«А толку-то? Газпром продолжает качать газ в Европу по долгосрочным контрактам по цене от 250 до 500 [долларов] за тысячу кубов. Может пора уже прекратить поставки… в связи с форс-мажором и перейти на краткосрочные контракты по рыночным ценам?» — не без сарказма поинтересовался «Д Д2».

«Европейцы скоро просто снесут свои правительства!» — добавил Александр Ф.

«Они уже начинают скучать по российскому газу!!! Главное, чтобы потом Россия планку держала и помнила, что эти *овнюки вместо гуманитарки на Украину вооружение поставляли, чем способствовали лишь продолжению наколенной обстановки!» — пишет Molly.

MinistryofDefence.ua Помощь Украине от США

«Кизяк пусть освоят», — пошутила Елена Г.

«Неужели ЕС сами себе санкции лепят? Или мы чего-то не понимаем?» — задался вопросом Brodaga.

«А ещё говорят, что это мы в России рабы. У них в Европе экономика рушится, а они продолжают санкции против РФ вводить в угоду США. И кто из нас рабы?» — задался вопросом Эдгар А.

«Это всё цветочки. Большинство контрактов с ЕС долгосрочные (кроме дебилов из Польши и прибалтов)… И если сейчас большинству на*рать на 3000, то через квартал, когда пойдет закачка в ПХГ, им это обойдется?.. А не покупать нельзя. Зима придет с пустыми ПХГ. Ну, а что делать?.. Не смогли нагнуть Украину, расплачивайтесь», — написал Vladka65.

«Газ в Европе — 3700 долларов! Нефть — 130 долларов! Бензин в США — 7 долларов за галлон! Больше ада, друзья!!!» — подытожила в своем телеграм-канале политолог и публицист Андрей Ваджра.

Читайте также: Цены на газ в Европе ставят рекорды. Сеть: «За русофобию надо платить»