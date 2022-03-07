Известие о том, что бывший американский президент Трамп в шутку предложил атаковать Россию под китайским флагом, чтобы Вашингтон смог обвинить во всем Пекин и наблюдать за конфликтом двух стран, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Люди очень много говорят о моральных качествах подобных американских правителей. И определение «циничный урод» было далеко не самым жёстким. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Цитата из кф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Верхом на атомной бомбе

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«Политик такого уровня не имеет права так шутить», — считает Ирина Коншина.

«По этой логике, можно было входить в Украину под нейтральным флагом, под которым нас заставляют выступать на олимпиадах. Что бы тогда сказал «цивилизованный» мир«?» — рассуждает Олег.

«Отловят китайцы Трампа за такие шутки», — предупреждает Юлия Козлова.

«Болтун и идиот!» — отозвался о Трампе Андрей Филиппов.

«Дебилоид. Их всех надо судить как международных террористов!» — предлагает Зоя.

«Они там все в маразме. Но Трамп хоть не думает, что на Украине живут иранцы. Хотя не факт», — иронизирует А.

Whitehouse.gov Дональд Трамп

«Посмотрите на президента России! Образованный военный человек! И в разведке работал. Юридически все знает! Все законы. Хоть раз за все правление стайной, он так мог позволить себе пошутить? Нет! Вы посмотрите что творят эти американцы! Что Трамп, что Байден. Одного поля ягоды», — поделилась мнением Анна.

«А если так пошутит Путин, то вы не смеяться будете, а обделаетесь», — иронизирует Д.

«Задорнов был прав. Они реально тупые», — напомнил Руслан.

«Вот так за языками не следят, а потом рыдают», — соглашается Ирина Евстигнеева.

«Боже мой! Один чудак другим погоняет. Неужели у них нет адекватных людей у власти? Только в сборище упырей, чтобы быть выше других, нужно показывать, что ты «упыристей» других», — отмечает Марсель Зарипов.

«В общем, можно привлекать за разжигание межнациональной розни и терроризм. Лет на 50 можно посадить», — считает Виктор Рохманов.

«Ужас в том, что такие «шутки» у них в ходу уже давно, и по всему миру. Это условие и способ достижения благополучия этих «демократичных и цивилизованных», — замечает Людмила Анохина.

«Весело. А ещё веселее запустить ракету с ядерной боеголовкой прямо по Фашингтону типа из Северной Кореи. И смотреть со стороны, как смешно радиоактивный пепел разносится ветром по пустыне Невада», — поделилась чёрным юмором Виктория Петрова.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Ядерный взрыв

«Что-то комиков развелось в последнее время слишком много. Пора численность регулировать», — подлатает Ольга Левкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что бывший президент США высказал идею обозначить флагами КНР американские истребители F-22 и разбомбить страну, чтобы «отвлечь РФ от Украины», известила газета The Washington Post.

Кроме того, Трамп раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена за то, что американская сторона не намерена «атаковать» Россию за ее спецоперацию по защите Донбасса.

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