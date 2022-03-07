Решение немецкой компании Puma, занимающейся производством спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, прекратить поставки своих товаров в Россию стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».

(сс)Aarp65 Компания Puma

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"По сути, все крупные международные бренды уходят с российского рынка. Московские мажоры, наверное, в шоке. Тут и на самолёт уже не сядешь, и в Европу не полетишь закупиться модными шмотками», — считает Андрей Ф.

Многие пользователи совсем не расстроились данной новости, ведь, помимо Puma, есть множество других брендов одежды, которые представлены на территории России.

«Да и фиг с ней. Те же сшитые в Китае тряпки, но только в разы дороже», — поделился своим мнением Андрей П.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные решения в итоге приводят к большим финансовым потерям для иностранных компаний.

«Они там отдают себе отчёт, что лишают себя рынка со 140 миллионами граждан?» — интересуется Родион А.

«А чего это они все «приостанавливают»? Закрывайтесь с концами и отваливайте насовсем. А то хотят и рыбку съесть, и на ёлку влезть, зад не оцарапав. Так не бывает. Обратно они уже явно просто так не вернутся», — предполагает Olga Y.

Отдельные комментаторы пишут, что, отказавшись от поставок сейчас, данной компании будет непросто возобновить их потом.

(сс)Thomas Steiner Кроссовки от Puma

«Это их решение. А нашим решением будет пускать или не пускать компанию впоследствии на российский рынок. Уйти с рынка — легко, гораздо труднее — вернуться», — считает Олег К.

Часть людей полагает, что такие компании, как Puma, по сути, способствуют ускоренному импортозамещению в России.

«Российские производители обуви, настал ваш час! Только кожа, колодочки под наши отечественные ножки, дизайн современный и качество отменное. Пора бить Запад хорошими продуктами!» — призывает Emil H.

«Просто подарок для отечественных производителей. Можно даже в ноги поклониться этой «пуме», что местный бизнес начнёт укреплять свои позиции», — поделилась своим мнением Светлана З.

Ряд пользователей указывает на то, что, помимо магазинов других брендов в России, покупатели смогут найти альтернативу продукции Puma и на различных интернет-площадках.

«А я напомню, что на «алиэкспрессе» все эти «пумы» и «адидасы» представлены в виде реплик по более низким ценам. С китайцами не пропадём. Будем ходить модные и экономные», — пишет Филипп А.

Нашлись и те, кто уверены, что большинство российского народа не было искушено продукцией данного бренда, ведь его цена прямо указывала на то, что ориентирован он был на состоятельную часть общества.

(сс)SANA Haoma 211 Продукция Puma

«Вообще, у этих западных брендов давно уже в России дела шли не очень. Молодёжь в них курсировала в поисках скидок. По таким ценам, которые они предлагают, мало кто из нашего народа решился бы отдать свои кровные за какую-то обувь. Эти компании не понимают, что нашим людям нужно», — отмечает Илья А.

Напомним, 5 марта пресс-служба немецкой компании Puma, занимающейся производством спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, сообщила в Twitter о том, что фирма решила прекратить поставки своих товаров в Россию.