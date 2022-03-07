Британцы советуют Зеленскому «подумать над поведением»
Президент Украины Владимир Зеленский вспыльчиво раскритиковал отказ НАТО от введения бесполётной зоны над территорией Украины, назвав его проявлением слабости. Как сообщает BBC, Зеленский сравнил отказ с «разрешением» продолжать обстрелы в рамках проведения специальной военной операции. Он также не согласен с позицией альянса о том, что введение запретной для полетов зоны приведет к еще большему противостоянию НАТО и Москвы и закончится проявлением агрессии по отношению к странам — участницам НАТО.
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Некоторые пользователи поддержали украинского лидера и согласились с тем, что НАТО лишь говорит о том, что поддерживает и будет поддерживать Украину, а на самом деле лидеры стран — участниц альянса «спрятались в страхе перед Путиным».
«Давайте, НАТО, сделайте что-нибудь. Мне становится стыдно от бездействия. Зеленский прав. Все, что мы слышим, — это слова осуждения в отношении России, но ничего больше. Я не вижу ничего», — прокомментировал @SpangleGerry.
Часть пользователей понимают, что введение запретной для полетов зоны приведет к открытому конфликту между НАТО и Россией, но они также считают, что страны альянса должны делать все возможное, чтобы поддерживать Украину не на словах, а на деле.
«Я понимаю неохоту в объявлении бесполетной зоны над Украиной, но мы могли бы предоставить им самолеты и системы противоракетной обороны, чтобы они могли себя защитить», — считает @a_pl_w.
«Бесполетная зона приведет сверхдержавы к открытому конфликту. Лучше предоставить Украине средства, с помощью которых украинцы смогут защитить свое небо», — предложил @ReasonableDr.
Часть комментаторов уверены, что даже введение бесполетной зоны не поможет украинцам, потому что «Россия всегда найдет способ добиться своего», к тому же российские военные уже уничтожили множество военных баз, так что никакие натовские истребители Украине не помогут.
«Интересно, откуда они будeт запускать ракеты и истребители. Российские войска уничтожили большую часть взлетно-посадочных полос в стране, так что им придется запускать истребители с территорий за пределами Украины», — отметил @rivermagic123.
«Даже введенная НАТО бесполетная зона не остановит проведение российской специальной военной операции на Украине. Они продолжат использовать ракеты и артиллерию, просто будут чуть менее точны», — считает @FastEddieGB.
Среди пользователей есть те, кто поддерживает решение НАТО об отказе во введении запретной для полетов зоны, они понимают, что это решение направлено на сохранение мирной ситуации за пределами Украины и недопущение начала Третьей мировой войны.
«Бесполетная зона может казаться правильным вариантом, но на самом деле это не так. Это просто поставит Украину в центр еще большей войны», — объяснил @OpinionMachine2.
«К сожалению, вмешательство НАТО приведет к еще более обширному конфликту, Третьей мировой войне. Невозможно остановить специальную военную операцию на Украине, начав большую войну», — считает @BanTactics.
«Должно быть сложно для него (для Зеленского — прим. Д.С.) увидеть всю картину в такой сложной ситуации для него и его страны. Но если у него будет время, пусть посидит, подумает и поймет, что НАТО не может ввести бесполетную зону», — посоветовал @MattyMUFC4.
В комментариях предположили, что российский президент Владимир Путин знал, что НАТО не пойдет на введение запретной зоны, что он все просчитал.
«В НАТО успокоились. НАТО и Запад будут просто стоять и смотреть на действия России в не-натовской стране? Путин сделал ставки и выиграл», — прокомментировал @Matty14921.
Ряд комментаторов поинтересовался, почему украинский президент изначально верил в то, что кто-то из стран НАТО действительно будет ему помогать.
«Мне кто-то может объяснить, почему Зеленский доверял НАТО?» — спросил @TakisAmarantos.
«Во-первых, тут дело не в доверии. Во-вторых, НАТО вооружало и тренировало украинских военных на протяжении последних восьми лет», — ответил @OpinionMachine2.
В комментариях напомнили, что НАТО тренировало военных и в Афганистане, но ничем хорошим это не закончилось, учитывая ту скорость, с которой американцы и британцы бежали из страны после падения Кабула в августе 2021 года.
«Напоминание: талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовалось 20 лет, чтобы дать отпор русским при поддержке НАТО. Талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовалась неделя, чтобы свергнуть афганское правительство и армию, которую больше 20 лет тренировали солдаты НАТО», — напомнил @Human1Being2.
Напомним, в пятницу, 4 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что введение бесполетной зоны над территорией Украины приведет к «полноценной войне в Европе» и вовлечет намного больше стран.
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