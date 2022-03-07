Заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о том, что украинский суд вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова и режиссёра Никиты Михалкова, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 7 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

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"Украина и сейчас не перестаёт удивлять своим идиотизмом», — отмечает Батыр Ш.

Многие пользователи не восприняли данную новость всерьёз. Граждане уверены, что украинские власти не имеют какой-либо возможности проводить репрессии в отношении российских деятелей культуры.

«Ну теперь Газманов с Михалковым все глаза проплачут… Горе-то какое! Не смешили бы кур своими заочными арестами. Только что мимо меня пробежал Газманов с пакетом сухарей, спешит со всех ног в вашу тюрягу. Встречайте!» — шутит Елена И.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные судебные решения говорят о катастрофическом интеллектуальном уровне украинских судей.

«Идиотизм на Украине всё больше усиливается. Видимо, песня Газманова для них — как соль с чесноком для нечисти», — предполагает Tatyana N.

Часть людей уверена, что после успешного завершения военной спецоперации России на Украине все эти преступные судебные решения окажутся в материалах уголовных дел в отношении украинского руководства.

«Во идиоты! Скоро украинских судей самих закуют в наручники и будут судить», — считает Алексей К.

«Думается мне, когда российские войска возьмут под контроль Киев, то на скамье подсудимых будут сидеть совсем другие личности, а не Газманов с Михалковым», — написал Андрей Т.

«Совсем скоро юрисдикция этого «суда» будет ограничиваться исключительно тюрьмой, в которой долгие годы будут «заседать» эти судьи. Зеленский там явно не единственный клоун», — указывает Артём Л.

«Скоро будет 9 Мая. Вот Газманов и выступит на главной площади в Киеве. В освобождённом от нацистов Киеве», — пишет Александр О.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Олег Газманов

Ряд пользователей указывает на то, что украинским властям стоило бы уже осознать, что преследования российских граждан оборачиваются всегда против них самих.

«Шойгу на допрос же вызывали, вот он и приехал. А теперь ноют», — заметил Максим К.

«Шойгу тоже на допрос вызывали. Так что вот, он пришёл. Но почему-то бандеровцы сразу приуныли. Видать, для поднятия настроения им нужны ещё и российские артисты», — подозревает Константин Ч.

Отдельные комментаторы отмечают, что руководство Украины топит своё население в безумии.

«Я понять не могу. То Михалков, то Газманов. Они по какому признаку отбирают себе «врагов», интересно? По-моему, это всё происходит случайным образом. Видимо, украинские власти так издеваются над своим же народом», — поделился своим мнением Владимир К.

«Российский Газманов им не нравится, а вот топятся до сих пор российским газом. Сумасшедший дом не перестаёт поднимать настроение. Несмотря даже на весь этот кошмар», — отмечает Валерия В.

Напомним, 5 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала на своей странице в Facebook о том, что украинский суд вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова и режиссёра Никиты Михалкова, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины.