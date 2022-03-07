Заявление президента России Владимира Путина о том, что работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине подходит к концу, а ликвидация украинской системы ПВО практически завершена, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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»Надо порадоваться тому, что у нас самая лучшая армия в мире. И российский солдат несёт мир и согласие. Слава Богу, что есть те, кто защищает свет от тьмы!» — написал Владимир Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия следует ранее оговоренному плану: демилитаризирует и денацифицирует Украину. Военные объекты, представляющие угрозу для Российской Федерации, практически уничтожены, а число неонацистов редеет с каждым днём.

«По всей Украине солдаты и офицеры ВСУ бросают технику, оружие, форму, покидают позиции, воинские части и уходят домой. Зарубежные корреспонденты на освобождённых Россией территориях фиксируют брошенные полевые лагеря, технику, боеприпасы, форму и документы. ВСУ поняли, что власти на Украине больше нет, что военное командование их бросило и оставило на произвол судьбы. Военные принимают верное решение — всё бросить и вернуться к семьям домой», — написала Жасмин И.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет никакого сомнения в том, что военная спецоперация России по защите Донбасса является сугубо вынужденной мерой, иначе бы бандеровцы направили всю свою военную инфраструктуру против нашей страны и жителей Донбасса.

«Идёт спецоперация по уничтожению украинских нацистов, которые восемь лет убивали мирное население Донецка и Луганска. Тот факт, что России пришлось уничтожить всю украинскую военную инфраструктуру, может говорить лишь об одном — вся эта машина убийства была направлена против Донбасса», — считает Батыр Ш.

Часть людей считает, что у всего мира не должно больше быть сомнений в том, что российская армия — одна из самых сильных на планете.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия, вооруженные силы России

«Россия продемонстрировала полное военное превосходство на Украине. Тут, кстати, стоит учитывать, что Вооружённые силы РФ бьются не в полную силу и не всем составом. Тем не менее нацисты несут колоссальные потери как в инфраструктуре, так и в живой силе. Слава русскому солдату!» — пишет Лена Г.

Ряд пользователей указывает на то, что в отличие от нацистской украинской власти в России не намерены достигать своей цели любыми средствами, поэтому Вооружённые силы РФ берегут мирное население Украины, которое, к сожалению, украинские силовики используют в качестве живого щита.

«Почти вся» — это ещё не вся. Так что прошу комментаторов не заниматься шапкозакидательством, а осознать, что нацисты последние восемь лет на Украине время зря не теряли, они достаточно неплохо окопались на территории жилых зон. Видимо, понимали, что в открытом поле российская армия их раскатает. Теперь, словно крысы, прячутся за спинами простых украинских жителей», — отмечает Руслан Г.

«Нацики все ушли в города. Держат своё население за скот, а с российскими солдатами воюют исключительно исподтишка. Это не воины, это настоящие террористы. Когда наступит капитуляция Украины, следует отменить временно мораторий на смертную казнь, чтобы не содержать эту падаль нацистскую в тюрьмах», — предлагает Николай О.

Напомним, 5 марта президент России Владимир Путин заявил на встрече с сотрудниками российских авиакомпаний о том, что работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине подходит к концу, а ликвидация украинской системы ПВО практически завершена.