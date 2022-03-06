Не прошло и недели, как американский президент Джо Байден в очередной раз дал повод для шуток над собой, заявив, что «Путин вторгся в Россию». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Ну вот, Байден признал, что Украина является частью России», — поделимся Марк.

«Вы не понимаете, американский президент просто признал российский суверенитет над Украиной!» — дополняет Илья.

«Он совершенно прав, так как историческая Россия находится на землях бывшей Украины, Белоруссии и РФ», — рассуждает Антон.

«Дедушка старый, ему всё равно», — замечает Игорь Попов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Путин вторгся в Россию, чтобы освободить иранцев от нацизма — старый маразмат», — иронизирует Виктор.

«Несите нового деда, этот поломался!» — смеётся Дмитрий Комаров.

«Ну что вы хотите, какой избранец, такие и избиратели», — поддерживает Семён Рублёв.

«Скоро и ядрену кнопку перепутает с кнопкой вызова секретаря», — развивает тему В.

«Байден вторгся в США! Почему весь мир молчит?» — спрашивает Александр.

«Предвещаю Америке полнейшую стабильность! Наконец-то у них появился свой собственный дорогой Леонид Ильич…» — смеётся Михаил Савин.

«Джо, открою тебе совершенно секретную информацию, мы голосовали за это вторжение с 2000 года!» — обращается к американскому президенту «Белый медведь»

«Удивительно другое, почему народ Америки до сих пор не потребовал импичмент старому хрычу?» — вопрошает Алексей.

«Явно такой персонаж не может САМ принимать решения, это как с Украиной, на переговоры посылают подставных пешек, которые ничего не решают, а при необходимости этих пешек истинные хозяева стреляют как собак, на пороге суда», — поделился мнением Владислав Крафт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта, выступая перед публикой, Байден перепутал украинцев с иранцами, заявив, что Путин никогда не получит их сердца.

Новый казус произошёл во время беседы с американским историком Хизером Коксом Ричардсоном. Судя по записи, которая опубликована на её Youtube-канале, Байден сказал дословно следущее: «Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны».

Читайте также: Президент США оговорился, перепутав Россию и Украину