Заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что украинские диверсанты устроили засаду на мобильную группу Росгвардии на территории Запорожской атомной электростанции и спровоцировали пожар, который был локализован, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из х/ф «Полосатый рейс». реж Владимир Фетин. 1961. СССР Обезьяна с оружием

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"А зачем вообще захватывать АЭС? Там тоже нацисты?» — интересуется Александр А.

Некоторые пользователи с удивлением для себя обнаружили, что российские войска охраняют ядерные объекты на Украине. Подобным гражданам было разъяснено, что президент Украины и вся правящая верхушка этой страны сошли с ума, поэтому нельзя доверять этим властям безопасность атомных электростанций.

«Зеленый решил страну ядерным пеплом уничтожить. У идиота надо забрать ядерную гранату, иначе всем будет плохо», — написал Дмитрий И.

Часть людей убеждена, что на Украине бесчинствует так много неонацистов, что российское руководство приняло правильное решение — вести охрану вокруг украинских атомных электростанций.

«Нацистам Украины плевать на свой народ. Неудивительно, что они готовы подорвать даже АЭС», — считает Вячеслав С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Все ядерные объекты Украины должны быть быстро защищены, чтобы безумные украинские власти не устроили всему миру большую беду. Российские войска пришли на ЧАЭС, с ней всё хорошо. Теперь здесь. Укронацистам доверять нельзя!» — указывает Михаил С.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти используют свои ядерные объекты в качестве угрозы для Европы, чтобы манипулировать европейскими странами, власти которых боятся стать жертвой безумных украинских политиков.

«Зеленский с первого дня спецоперации России шантажирует Европу ядерной угрозой. Именно Россия эту ядерную угрозу и устраняет. Если бы не российские солдаты, то кто знает, чем бы всё обернулось», — пишет Виталий Ф.

«Зеленский и Ко же погрозил Европе атомной дубиной. Вот решил воплотить свой план в действие. В итоге бы вся западная Украина и большая часть Европы могла бы превратиться в радиоактивную пустыню. Слава богу, российская армия его остановила», — поделился своим мнением Степан З.

Нашлись и те, кто призывают Европу одуматься и не допустить, чтобы обезумевшая украинская верхушка и её нацистские псы спровоцировали атомную катастрофу.

«Европе пора задуматься, у них под боком находится целая страна-террорист. Вы хоть отдаёте себе отчёт о том, что нацики в отчаянии могут весь мир угробить! Им же терять нечего, их в России казнят или в Донбассе», — отмечает Денис С.

«Обезьяна с гранатой — это страшно. Обезьяна с ядерной гранатой — угроза всемирного масштаба. Россия только что спасла весь мир от последствий очередной аварии на атомной станции. Могли бы отдать ей должное. Европейские лицемеры обязаны нам жизнью», — считает Женя Б.

Напомним, 4 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам о том, что украинские власти предприняли попытку спровоцировать обстрел Запорожской атомной электростанции, которая с 28 февраля занята российскими военными. Отмечается, что украинская диверсионная группа устроила засаду на мобильный патруль Росгвардии для провоцирования ответного огня. В результате огневые точки были подавлены, но диверсанты устроили пожар на территории АЭС, который был ликвидирован. Станция работает в штатном режиме, заключил Конашенков.