«С нами Будда» — глава буддистов России о спецоперации
Глава Буддийской традиционной сангхи России хамбо лама Дамба Аюшеев заявил, что молится за военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Спецоперация России призвана положить конец любой войне на Украине — Лавров
Специальная операция России на Украине призвана покончить с войнами на Украине. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
На Ставрополье поддержат земляков, участвующих в спецоперации на Украине
Власти Ставропольского края намерены поддержать уроженцев региона, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В крае будет принят закон, определяющий порядок оказания помощи раненым и семьям погибших. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров, выступивший с данной инициативой в ходе конференции «Единой России».
Рябков оценил позицию партнеров России по БРИКС к спецоперации
Партнеры России по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) стараются с пониманием подходить к позиции Москвы по ситуации на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Колумбия хочет стать посредником в переговорах с Россией
Вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес выступила 2 марта перед ООН, заявив, что её страна готова выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.
В Северной Осетии готовятся принять беженцев из ЛНР и ДНР
В Северной Осетии создано 14 пунктов временного размещения граждан из Донецкой и Луганской Народных Республик. Власти региона решают организационные вопросы приема беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за угрозы жизни в связи с постоянными обстрелами территории украинскими военными.
Зеленский заявил, что в страну едут первые 16 тыс. «иностранных добровольцев».
Рябков призвал коллег в Вашингтоне и в других западных столицах к максимальной ответственности со стороны коллективного Запада к заявлениям Киева обзавестись ядерным оружием.
Западные страны закрывают глаза на намерение Киева получить ядерное оружие. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.
«Впечатление такое, что они руководствуются противоположным подходом: «чем хуже, тем лучше». Они закрывают глаза на совершенно неприкрытые угрозы из Киева обзавестись ядерным оружием, обзавестись соответствующим ракетным оружием», — сказал Рябков.
Задачи спецоперации на Украине будут выполнены в полном объеме, уверен Рябков.
«У меня нет сомнений, что задачи, стоящие перед специальной операцией, будут в полном объеме решены. И мы сможем все же, опираясь на здравый смысл и ответственность за происходящее <…> начать движение к чему-то новому. Но возврата к прежнему уже не будет», — сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Западные страны ведут безудержную накачку киевского режима вооружениями и снаряжением. Об этом заявил 3 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.
«То, что мы видим в последние дни с точки зрения безудержной, если не сказать безумной, накачки режима в Киеве вооружениями, снаряжением, средствами связи — это отражение того, что политики на Западе перешли в алгоритм действий «все средства хороши», — сказал Рябков.
ВСУ бьют по Горловке запрещёнными снарядами — СЦКК
Украинские боевики обстреляли город Донецк и населенный пункт Горловку в Донецкой Народной Республике минами калибрf 122 мм, которые запрещены Минскими соглашениями. Об этом 3 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Боливия назвала НАТО угрозой международной безопасности
Посол Боливии в ООН Диего Пари 2 марта во время пленарного заседания всемирной организации обвинил ООН в привычке строить коллективную безопасность за счёт угрозы для отдельных стран. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.
В МИД РФ предостерегли Запад от дальнейшей эскалации отношений с Москвой
Россия предостерегает западные страны от дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
За последнюю неделю на массовые акции протеста в Черногории вышли более 11 тысяч человек, сообщает МИД ДНР.
Участники митингов в Черногории пронесли по улицам государства флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики в знак поддержки решения российских властей о проведении военной спецоперации.
Спецоперация защищает Россию от неонацизма — офицер запаса
Провести спецоперацию в Донбассе надо было давно, так как нельзя допускать создания у границ России государства, которое основано на нацизме, ненависти ко всему русскому, русофобии, человеконенавистничестве, уверен руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» на Сахалине, офицер запаса Андрей Фугенфиров.
В Черногории проходят акции в поддержку Донбасса и России. Массовые митинги проходят сразу в нескольких крупных городах, в том числе в Никшиче, Подгорице, Герцег-Нови, Будве, Беране, Бело-Поле, Колашине, Плевле. Протестующие блокируют дороги с плакатами «Блокада против предательства», сообщает МИД ДНР.
Добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР 73 военнослужащих ВСУ, 5 из которых находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь, сообщил 3 марта на брифинге в Донецке официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин.
«Мы в очередной раз призываем украинских офицеров, солдат и сержантов! Вы можете сохранить свои жизни, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях. Сложите оружие и уходите домой. Не стоит рисковать жизнью за продажную украинскую власть и коррумпированных генералов», — подчеркнул Басурин.
В МИД РФ заявили о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности
Россия надеется на то, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван. Об этом 3 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире «РБК».
МИД РФ считает восприятие Западом ситуации на Украине неадекватным
Страны Запада абсолютно неадекватно воспринимают сложившуюся на Украине ситуацию, заявили в МИД РФ.
МИД Франции: России и Украине нужно прекратить огонь ради переговоров
Только через прекращение огня Россия и Украина могут выйти на переговоры по преодолению кризиса, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 3 марта в эфире телеканала France 2.
«Без прекращения огня нельзя перейти к настоящим переговорам», — подчеркнул Ле Дриан.
Уехавший в Россию житель Донецка рад за ДНР и ЛНР
Уроженец Донецка Олег Иващенко переехал в Якутию несколько лет назад после того, как покинул родной город из-за бомбёжек. В республике он нашёл работу, обзавёлся жильём и не теряет надежды, что те, кто поддерживает жёсткую политику Украины, со временем поймут, кто на самом деле прав.
В Новосибирской области для прибывших из Донбасса открыли линию помощи
В Новосибирской области на коротком номере 122 заработала линия помощи для граждан, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщило региональное правительство.
«Меня арестуют за книгу Толстого?» — Италия возмущена антирусской истерией
Отмена курсов о Достоевском в Миланском университете открыла глаза многим итальянцам на антироссийскую истерию, развязанную в странах Запада. Пользователи соцсетей считают, что русская культура является фундаментальной частью европейской культуры и её нельзя просто так вычеркнуть.
Пушилин: кольцо вокруг Мариуполя сужается
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики продолжают наступление на окруженные украинские войска в Мариуполе, кольцо вокруг города постепенно сужается. Об этом 3 марта заявил глава республики Денис Пушилин.
Есть ли у России союзники в борьбе за денацификацию Украины?
Может ли Россия рассчитывать на поддержку Китая?
Путин внес в Госдуму протокол о координирующем государстве в ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Володин: защитой ЛНР и ДНР Россия опередила НАТО буквально на день
Россия предупредила военную операцию со стороны НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
ВС России доставили гуманитарную помощь в Харьковскую область: видео
Российские военнослужащие 3 марта доставили партию гуманитарной помощи из Белгородской в Харьковскую область. Общий объем груза — более 30 тонн. Груз включает в себя крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, сладости, питьевую воду. Продукты переданы женщинам, детям, пожилым людям — жителям Волчанска и Казачьей Лопани.
Глава Зауралья: «Военные всегда были, есть и будут элитой нашей страны»
Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал земляков поддержать специальную операцию России по защите республик Донбасса. Также он отдельно обратился к «пацифистам» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Курганский губернатор отметил, что многим непросто разобраться в том, что происходит. В том числе потому, что идёт просто огромный вал разноречивой информации по всем каналам, нередко фальшивой, разбивающей привычные понятия, выхватывающей факты из контекста, с целью посеять тревогу и панику.
Глава Крыма призвал граждан Украины «бороться с бандеровским отродьем»
Вместе бороться с нацистами призвал глава Крыма Сергей Аксёнов жителей Украины, обращение он опубликовал 3 марта в своём телеграм-канале.
Молдавия заявила о намерении подать заявку на вступление в Евросоюз
Президент Молдавии Майя Санду намерена подать в ближайшее время заявку на вступление в Евросоюз, заявил в эфире общественного телевидения республики председатель парламента страны Игорь Гросу.
МВД РФ перевело ряд подразделений на усиленный режим службы
Министерство внутренних дел РФ перевело некоторые свои подразделения в режим усиленной службы, передаёт 3 марта ТАСС со ссылкой на источник в МВД.
Эксперт: Россия должна требовать от Украины возвращения исторической правды
Историческая память должна присутствовать в переговорах между Украиной и Россией. Об этом 3 марта ИА REGNUM заявил публицист Роман Проценко.
Совет директоров «Эха Москвы» решил ликвидировать радиостанцию
Радиостанция «Эхо Москвы» и её сайт будут ликвидированы в соответствии с решением совета директоров компании. Об этом главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов написал 3 марта в своём телеграм-канале.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», — сообщил Венедиктов.
Глава МВД Франции назвал число прибывших в страну граждан Украины
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в страну прибыли 800 жителей Украины, передает BFM TV.
МИД Франции призывает граждан покинуть Украину
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что тысячи французов всё ещё находятся на Украине, передает BFM TV.
Кадыров признался в любви к украинцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не любит врагов украинского народа, поскольку они не дают украинцам нормальной жизни. Такое заявление он сделал в ходе совместного прямого эфира с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.
«Я несколько раз был на Украине, украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, <…> [мы] против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача», — сказал Кадыров.