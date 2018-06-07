С 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса от украинской агрессии. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооружённых сил России освобождают территорию от ВСУ. Внимание мирового сообщества приковано к российско-украинским переговорам, первый раунд которых прошёл 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, а второй ожидается сегодня, 3 марта. Переговоры должны были состояться в Беловежской Пуще, куда прибыла российская делегация, однако, как и в предыдущий раз, украинская сторона перенесла место встречи.

Все подробности о спецоперации и реакция на ситуацию вокруг Украины — в трансляции ИА REGNUM.

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