В США учитель из средней школы Суонсон в Вирджинии был уволен за пророссийские высказывания на фоне ситуации на Украине. Речь идет о 65-летнем Джоне Стэнтоне, который на протяжении десяти минут пытался рассказать ученикам об альтернативной точке зрения на российско-украинский конфликт. За это учитель был обвинен родителями учеников в российской пропаганде. Стэнтон, чьи статьи можно найти на англоязычной версии сайта российской газеты «Правда», призывал учеников читать как можно больше информации как западных, так и российских источников, чтобы самостоятельно сформировать мнение о российско-украинском конфликте. Среди прочего он советовал просматривать сайт российского издания Sputnik, недавно запрещенного в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Отметим, что в одной из последних статей для «Правды» Стэнтон подчеркнул, что США владеют буквально каждой страной в НАТО. Среди прочего он указал, что идея Запада предоставить Украине противотанковое и зенитное оружие стала отличной новостью для оборонных подрядчиков.

«Прозападные эксперты осмеивают и изгоняют любого, кто поддерживает российскую сторону», — написал Стэнтон и добавил, что именно США спонсировали переворот на Украине, который привел к аннексии Крыма в 2014 году.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Не проще ли было бы просто уволить его, а не отстранять от работы, если он все еще получает зарплату? О, и кто-нибудь еще заметил, что с тех пор, как это началось, мы ничего не слышали о ковиде или количестве госпитализированных или инфицированных людей, как будто это волшебным образом просто исчезло?» — спрашивает bkbearth'smightiesthero.

«Это ничем не отличается от попыток запретить выступление голливудского артиста за критику Black Lives Matter. То, что происходит — очень важное текущее событие, он преподает в средней школе, и я думаю, что если он хочет ознакомить своих учеников с другим мнением, его по крайней мере не должны наказывать за это. Никто же не собирается объявлять импичмент Берни Сандерсу, хотя он всю свою жизнь был настоящим коммунистом», — указывает paulnolan.

«Никаких свободомыслящих! В школу ходят не для этого», — иронизирует theleftareexpendable.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Российско-украинский конфликт длится 400 лет. Мы не можем начать понимать его, глядя в новостях на разбомбленные здания. Чему мы ВСЕ должны были научиться после аферы с «ковидом», так это тому, что нельзя углубляться в какую-то тему только потому, что какой-то идиот по телевизору сказал нам это», — отмечает shaun2170.

«Похоже, что школьный совет сам похож на Россию. Я лично многому научился, проводя исследования после начала этих событий. Украина также должна понести ответственность», — считает HelpingAmreica.

«Проблемы со школами — это те же проблемы, что и с руководством, и СМИ. Все они хотят быть услышанными и продвигают свою собственную идеологию», — размышляет HomeoftheBills.

«Если он показывает ОБЕ стороны вопроса, то нет никаких проблем», — поддерживает spenc1510.

«Учитель не ошибся, и его комментарий о том, что Путин принял рациональное решение, основываясь на событиях, происходящих в Восточной Европе, верен. Стратеги годами предупреждали, что это произойдет, но их не слушали, поскольку НАТО заигрывало с Украиной по поводу возможности ее присоединения, чего Россия никогда не могла допустить. Можно ли было избежать этих событий? Возможно. Были ли они предсказаны и проигнорированы? Определенно», — подчеркивает Vonjax.

Ранее бывший член палаты представителей США от Демократической партии Тулси Габбард прокомментировала в Twitter ситуацию на Украине, написав, что конфликта можно было бы избежать, если бы США ранее рассмотрели опасения России по поводу вступления Украины в НАТО.

«Мы могли бы обойтись без этой войны и страданий, если бы администрация Байдена/НАТО признала законные опасения России по поводу безопасности в связи с вступлением Украины в НАТО. Ведь это означает появление ВС США/НАТО прямо на границе России», — написала Габбард в Twitter.