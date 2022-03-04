Любые энергетические санкции Вашингтона против России навредят Америке и ее союзникам больше, чем Москве, ответил госсекретарь США Энтони Блинкен конгрессменам, призывающим к сокращению импорта российской нефти и газа на фоне ситуации на Украине. Глава Белого дома Джо Байден также сопротивляется данным призывам, а пресс-секретарь администрации президента Джен Псаки утверждает, что Вашингтон продолжает рассматривать энергетические санкции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

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Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Прекращение ежедневного выделения 67 миллионов долларов экономике, которой мы хотим нанести ущерб, не имеет стратегического преимущества?» — спрашивает oldafvet880.

«Замените Блинкена. Трамп сделал нас энергетически независимыми и экспортирующими чистую энергию», — напоминает America’sBattalion.

«Нет стратегических интересов? Я думал, что планом было разрушение экономики России. Очевидно, стратегии нет», — считает CornPopsPoppy.

«Эта администрация ничего не понимает. Вот что происходит, когда вы заполняете кабинет совершенно неопытными и неэффективными людьми, чтобы помочь президенту, страдающему слабоумием. Он как олень в свете фар», — отвечает beaur.

«Если бы мы использовали собственную нефть, то нам не пришлось бы беспокоиться о росте цен на нефть в России и как это скажется на нас», — уверен Lilpiggy.

«Нужно отменить энергетическую политику Байдена и вернуться к стратегии Трампа. Просто и понятно», — подчеркивает 🇺🇸SunSword.

«Никто не требует сокращения мировых поставок энергии. Вопрос в том, что США способны обеспечить энергетическую независимость, но наше правительство предпочитает иностранную зависимость», — объясняет glock21.

«Администрация Байдена, видимо, хочет, чтобы американцы страдали от астрономических цен на топливо. Как нация мы находимся на расстоянии не менее 10 лет от того, чтобы иметь инфраструктуру и технологию для поддержки массового перехода на электромобили», — рассуждает mr.ktou.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

«Блинкен должен уйти вместе со своим боссом. Они намеренно пытаются поднять цены на бензин, чтобы еще больше уничтожить средний класс и попытаться загнать всех нас в класс слуг», — негодует ceomom.

«Обычно я не хвастаюсь посещением дорогих мест, но я только что вернулся с заправки», — шутит havefunpeople.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 3 марта, нефтяные котировки снизились на фоне новостей о прогрессе в переговорах между США и Ираном по ядерной сделке. Также поводом для коррекции могло стать сокращение спекулятивных длинных позиций по итогам трех дней торгов, во время которых цены на нефть выросли более чем на 20%. Тем не менее на рынке по-прежнему сохраняются предпосылки для сохранения высоких цен, благодаря чему 4 марта с утра наблюдается восстановление нефтяных котировок. В том числе рынок пытается оценить новость о том, что США рассматривают законопроект об отказе от российской нефти. Хотя такое решение не принято, высокая неопределенность вызывает тревогу участников рынка.

Напомним, что глава Белого дома Джо Байден, пообещавший сделать президента России Владимира Путина изгоем на международной арене, объявил 24 февраля о новых жестких санкциях, которые должны отрезать крупнейшие российские банки и некоторых олигархов от большей части мировой финансовой системы, а также помешать России импортировать американские технологии для оборонной, аэрокосмической и морской промышленности.