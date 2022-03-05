Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что украинский президент Владимир Зеленский покинул Украину и теперь находится в Польше, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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«На заработки уехал, клубнику и яблоки собирать?» — издевается «Айс М».

Многие пользователи пришли к выводу, что после такого предательства и демонстрации трусости со стороны украинского президента, народу и вооружённым силам Украины пора остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

«Если это так, то украинским военным пора заканчивать с войной. Пора сложить оружие и отправиться по домам, потому что руководство уже (УЖЕ!) предало украинский народ. Хватит убийств. Пора Вооружённым силами Украины садиться за стол переговоров и начинать вместе с российскими военными бок о бок воевать с нацистскими бандформированиями на территории Украины», — призывает Сергей Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский не смог больше находится в столь некомфортной обстановке, поэтому он предпочёл находиться в «более тёплом местечке».

«Поди, военное положение на Украине не позволяет Зеле пополнять запасы белого порошка. Вот он и навострил свои шаровары к ляхам», — предполагает Борис А.

Цитата из х/ф «Тарас Бульба». реж Владимир Бортко. 2009. Россия «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

«Какой мужественный человек этот Зеленский. Нагадил, довел страну до ручки и смылся. Херой!» — пишет Анатолий С.

«Можно провести параллель: Горбачёв — Зеленский. Горбачёв развалил СССР, а Зеленский Украину. И всё с помощью США. Один за Нобелевскую премию, другой за жизнь на тёплых островах», — отмечает Геля Н.

Часть людей полагает, что пока Зеленский остаётся на свободе, он не перестанет сеять ненависть по отношению к России.

«Правильное решение. Он понимает, что его ждёт. Жаль, что российские войска не настигли его в логове. Теперь он будет пропагандировать нацизм в Польше», — считает Андрей Т.

Ряд пользователей указывает на то, что украинский президент явным образом продемонстрировал своё отношение к военнослужащим Украины. Граждане призывают ВСУ сложить оружие, чтобы украинские солдаты больше не умирали ради прихотей нацистов и наркоманов.

«Украинцы, вы действительно готовы умереть за трусливого президента-наркомана? Все как один умереть собираетесь? Была бы цель благая, а тут что? Ничтожество узурпировало власть и спровоцировало войну», — указывает Дмитрий О.

Нашлись и те, кто уверены, что Зеленский ни на что не влияет в украинских процессах, поэтому отсутствие его на территории страны никоим образом не повлияет на исход событий.

«Пусть там и остаётся. Всё равно от Зеленского уже ничего не зависит на Украине», — поделился своим мнением Invert S.

«А какая, собственно, разница. Предположим, Зеленский завтра объявляет капитуляцию. Кто его будет слушать? Зеленский — никто. Это ничего не решающая фигура. Он понял, что ему конец, вот он и сбежал в соседнюю страну. Украиной правят нацисты! С ними невозможно будет договориться, они знают, что их будет ждать виселица. Им терять нечего. России нужно идти до победного», — считает Aleksandr P.

Напомним, 4 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что украинский президент Владимир Зеленский покинул Украину и теперь находится в Польше. Володин отметил, что ранее Зеленский находился во Львове, но депутаты Верховной рады не могут сейчас его найти.