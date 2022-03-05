Вице-президент США Камала Харрис с 9 по 11 марта отправится с официальным визитом в Европу, где она встретится с лидерами Польши и Румынии, чтобы выразить поддержку Штатов на фоне наплыва беженцев в Европу. Вице-президент остановится в Варшаве и Бухаресте. При этом некоторые сенаторы, недовольные работой Харрис, выразили негодование по поводу предстоящей поездки.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

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Так, конгрессмены от партии республиканцев Энди Биггс и Ланс Гуден заявили, что Харрис недостаточно квалифицирована для переговоров с союзниками.

«Камала Харрис не справилась ни с одной из поставленных перед ней задач. Почему мы снова отправляем ее в Европу на следующей неделе?» — возмутился Биггс.

Поддерживая слова Биггса, Гуден заявил, что Харрис является «последним человеком», которого он послал бы на Украину в данный момент.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию.

«Не волнуйтесь, она просто проедет мимо, как это было, когда ее отправили решать миграционный кризис в Эль-Пасо», — пишет @Johnny92536863.

«Может они оставят ее себе», — надеется @CDS_INTL.

«Давайте отправим ее, только если она пообещает не возвращаться», — поддерживает@teewallace.

«Я не против отправки Камалы в Европу. Я против того, чтобы ее отправляли обратно», — подчеркивает @johnedelux.

«Почему бы не отправить ее на передовую на Украину?» — интересуется @reallypaul71.

«Она последний человек, которого я бы привез домой из Европы…» — отмечает @dasmikemeyers.

«Моя собака была бы лучшим дипломатом, чем Харрис», — шутит @WilliamBurt9.

Никез де Кейзер. Умная собака. 1800-е

«Нет, она — идеальная кандидатура для поездки в Европу, чтобы разбираться с коррупцией Байдена!» — восклицает @RuleIslanders.

«Похоже, она добралась до Европы раньше, чем до нашей американской южной границы, которая страдает от миграционного кризиса», — негодует @cvbryant12.

«Она может поехать туда, конечно, но только с билетом в один конец», — просит @DanDAngelo8.

«У Минни Маус больше шансов на удачные переговоры», — уверена @HarleyQ78138695.

«Ну, по крайней мере, она на некоторое время ушла от нас!» — радуется @SchrantzMarilyn.

ИА REGNUM напоминает, многие осуждают Харрис за то, что до сих пор не посетила американо-мексиканскую границу, где губернаторы Техаса и Аризоны объявили чрезвычайное положение по причине ошеломляющего роста нелегальной иммиграции. Губернаторы призвали федеральное правительство прийти на помощь, но никакого ответа не получили.

На фоне либерализации миграционной политики нынешней администрации США к южной границе страны прибыло рекордное число мигрантов из стран Латинской Америки. По данным СМИ, под надзором пограничных служб страны находится 15 тыс. детей-мигрантов, прибывших в США без сопровождения родителей. Из-за огромного наплыва американские пограничные службы не справляются и не могут должным образом разместить всех прибывших.