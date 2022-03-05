Решение Международного агентства Standard & Poors Global Ratings (S&P) понизить суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня «ВВ+» до «ССС-» стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 5 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

"Засуньте свои рейтинги себе в одно место! Наши рейтинги с вашими не совпадают! У нас разные ценности!» — пишет Наталья П.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные рейтинги отражают экономическую ситуацию в странах, и раз S&P так резко снизило рейтинг России, значит, жди беды.

«Три шага до дефолта. Если здесь сидят люди, которые не прогуливали экономику в универе, то должны понимать, что всё печально», — поделился своим мнением Иван П.

«Дефолт и девальвация — это тоже «наплевать» и «всё идет по плану»? 98-й год все помнят? Все рады возвращению этих времён?» — обращается Пётр Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что ничего катастрофического в дефолте нет, ведь наш народ уже встречался с ним и выжил.

«Да блин, народ, вы в 90-е не жили. То, что нам грозит, оно даже рядом с дефолтом 98-го не грозит. Пережили тот ужас, и эти проблемы как-нибудь переживём», — указывает Михаил А.

«На моём жизненном пути столько дефолтов было… В 80-х — карточная система, в 90-х — деньги печатали, как фантики, в нулевых — проблемы, в 14-м году — обрушение рубля, в 18-м — санкции. И знаете что? А ничего. Пережила. Что-то тяжело, что-то не очень, но пережила. И это переживу. Страх у меня атрофировался ещё в 99-м», — написала Вера Л.

Часть людей смотрит на ситуацию куда более позитивно, не ожидая, что российское руководство допустит самого негативного развития событий.

«Народ запаниковал. Забавно. Столько лет нас этими санкциями мурыжили, постоянно по экономике били, а теперь, когда наша система адаптировалась, общество дало трещину. Нас победят только тогда, когда мы будем разобщены. Если мы будем едины, то ни олигархи наши, ни олигархи чужие нашу экономику не подорвут. Думайте головой и не совершайте глупых действий. Ситуация не патовая, выходы есть, даже глаза разбегаются», — пишет Павел И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Паника

Ряд пользователей указывает на то, что рейтинг S&P может и не отражать реального положения в российского экономике.

«Да Китаю и Индии, как и остальной мощной части мира, которая реально является по-настоящему большей частью мира, абсолютно наплевать уже, что там американское рейтинговое агентство кому понизило. Они знают, что с Россией всё стабильно и спокойно, значит с нами можно иметь дело!» — отмечает Ник В.

Нашлись и те, кто подозревают, что российские власти действуют по определённому плану, который в конец концов обернётся ростом, а не крахом.

«Акции русских крупных компаний рухнули, и государство выделило триллион рублей на поддержку этих компаний, т. е. , по сути, государство национализирует эти компании и скупает их задёшево. Далее сейчас по закону 80% экспортной выручки меняется на рубли, у инвесторов нет возможности выводить валютный капитал из России. Т. е все экспортные деньги превращаются в рубли и остаются внутри страны и вкладываются в импортозамещение — IT, производство, сельское хозяйство и т. д. (вот только сейчас приняли законах о льготах для IT-компаний). И нам за это ничего не будет, ну кроме отключения нетфликса. И? Если всё идёт в этом направлении, то Путин развёл Запад как ребёнка. Они сели играть в карты с шулером и в итоге остались без штанов», — считает Роман А.

Напомним, 4 марта на сайте международного агентства Standard & Poors Global Ratings была опубликована информация, согласно которой суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте был понижет с уровня «ВВ+» до «ССС-».