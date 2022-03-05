Американские сенаторы приглашены на виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Телемост собирается организовать посольство Украины в США утром 5 марта. При этом общение с украинским президентом будет проходить через программу Zoom. Другие подробности мероприятия пока неизвестны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Возможно, это и не изменит траекторию конфликта, но будет полезно услышать, как наши сенаторы спрашивают и реагируют на нужды Украины», — пишет panglossian214.

«Я подозреваю, что американские сенаторы дадут Зеленскому то же самое, что дал ему на днях парламент ЕС. Похлопают стоя, и всё», — отвечает lipster78453.

«Интересно, что они выбрали тот же САМЫЙ день, когда «Автоколонна дальнобойщиков» прибывает в Вашингтон. Может быть, истеблишмент пытается отодвинуть на второй план внутренние проблемы, которыми должен заниматься президент Байден, например… НАШУ СВОБОДУ?» — подозревает yagottavoteamr.

«Похоже на правду. Как фокусник … посмотрите на эту руку, пока другая рука делает свою магию или грязную работу (политику)», — соглашается ArthurBach.

Иероним Босх. Фокусник

«На самом деле я больше обеспокоен тем, что протест дальнобойщиков даст политикам повод продлить положение о чрезвычайной ситуации до выборов», — указывает timeofnoroom754.

«Одно можно сказать наверняка… Американское руководство потерпело грандиозный провал. Их единственным реальным планом были санкции, которые оказались бессмысленными», — считает baaa.

«У Байдена есть корыстный интерес на Украине. Его сын Хантер Байден, который имел там бизнес», — напоминает 2020usa636.

«Я надеюсь, что завтра эти сенаторы встретятся с нашими дальнобойщиками. Есть серьезные вопросы, касающиеся и наших американских свобод, которые должны быть рассмотрены Конгрессом и Байденом», — подчеркивает yagottavoteamr.

«Ребята, вы видите, что сегодня в небе ярко сияет звезда Трампа? Он сейчас нам очень нужен», — комментирует clearancesaleonunity.

«Скоро… скоро», — отвечает godspeaksmath.

«Они просто хотят знать: были ли уничтожены улики об их коррупции», — пишет Ben2024forTrump.

Как сообщало ИА REGNUM, американские дальнобойщики продолжили протест канадского «Конвоя свободы», направляясь автоколонной из разных городов в столицу США Вашингтон, чтобы возразить приказу об обязательной вакцинации против COVID-19. Водители также выражают недовольство из-за миграционного кризиса в Штатах и растущей инфляции. При этом жители городов поддержали автоколонну, встречая ее на шоссе и мостах с американскими флагами и плакатами, на которых написано имя экс-президента Дональда Трампа. На фотографиях, предоставленных Fox News, видно, как на обочинах дорог дальнобойщиков приветствуют мужчины, матери с детьми и пожилые люди.