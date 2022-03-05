Известие о том, что Миланский университет в Италии вычеркнул книги русского писателя Федора Достоевского из своей программы на фоне ситуации на Украине, всколыхнуло российских пользователей соцсетей. Даже несмотря на существенное (на фоне санкций) сужение полей для обсуждения, люди негодуют, ведь до абсурда дошло: «Если не нравится то, что делает Путин, значит, не нужно знать Достоевского». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Фёдор Достоевский

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«Историческая память — как у рыбок, восемь секунд! Нацисты тоже начинали со сжигания книг», — напомнила Наталья Кислева.

«Достоевский — это настоящий философ. У него очень много можно почерпнуть. Эти люди обделяют себя знаниями. Их жаль», — замечает М.

«Достала Достоевского, письма, воспоминания, буду читать с особым удовольствием. Захотелось сильно», — поделилась Виктория Михайлова.

«Уму непостижимо. Клоуны вульгарные — пожалуйста, а литература, классика, всё, что сеет разумное, — это нет, запрет. Люди не должны быть думающими. Ими проще управлять», — приводит довод Елена.

«Полная дикость. Этот удар наносится прежде всего по итальянцам, по их просвещению и культуре. В России в голову не придёт запретить, например, Шекспира или Хемингуэя. Это достояние всего мира. Италия своими дремучими решениями наказывает себя, а не Россию», — замечает Нина Донская.

«Дочь звонила сегодня, в Германии происходит то же самое. Хотят посеять ненависть среди народов. Да и Украина уж очень старается, сеет враньё. Идет информационная война. И кто-то это устроил же. Кому-то это очень нужно!» — негодует Валентина Савина.

«Уже достал этот идиотизм в мире, сначала санкции вводили против людей, потом против животных, а сейчас против культуры, нормально? И везде замешаны США», — считает Игорь Рогатин.

«Пусть запрещают, куда им до классиков такого уровня, эти люди уже давно погрязли в скотских потребностях», — поделилась мнением Мария Линде.

«Эти запреты выражают сущность европейских или пиндосовских ценностей, или это единая ценность их кумира Шикльгрубера и его последователей. Жаль, что «цивилизованные» страны с радостью чапают тропинками Шикльгрубера, желая эти тропинки превратить в проспекты для всех народов. Фашисты хотят большой крови, но боятся за свои за*ницы», — пишет У.

«Западный мир сошёл с ума, и врачи здесь бессильны. Радует, что среди этого очага чумы есть здоровые центры», — замечает Наташа.

Уильям Хогарт. Бедлам. 1733

«К сожалению или, напротив, к счастью, но то, с чем мы сейчас сталкиваемся, — это полная деградация европейской интеллектуальной мысли. Вот если очистить ситуацию от всей словесной шелухи, то на выходе мы получаем потрясающий в своем убожестве силлогизм, который звучит следующим образом: «если не нравится то, что делает Путин, значит, не нужно знать Достоевского».

Не нужно знать Толстого, Пушкина, не нужно слушать Гергиева, Мацуева, Нетребко, Рахманинова, Чайковского. Но у меня в связи с этим другой вопрос к российским западникам: а мы по-прежнему в эту Европу стремимся? Она по-прежнему является для нас ориентиром и светочем? …

Но всё это лишь внешний слой. На самом деле, под отторжением Достоевского лежит более глубокий пласт — отторжение всего русского. И это уже то, что можно обозначить, как тектонический сдвиг. Но если мы чуть-чуть взглянем на ситуацию по-другому, то мы увидим русофобию, которая и есть проявление нацизма. Европа снова больна нацизмом», — считает Александр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Миланский университет в Италии вычеркнул книги русского писателя Федора Достоевского, сообщил в своем инстаграм известный писатель Паоло Нори. Он пояснил, что должен был провести цикл из четырёх лекций о русском классике по своей последней книге «Невероятная жизнь Фёдора Достоевского». Но университет прислал по электронной почте сообщение об отмене курса его лекций, не объясняя толком причин.

«Сейчас запрещено даже быть русским, приговорённым к смерти, как Достоевский. Хочется плакать», — поделился литератор.

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