Вещание на территории России остановил ряд западных и российских средств массовой информации после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон, влекущий уголовную ответственность за публикацию заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ, 5 марта передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Якуб Гусник. Чтение газеты

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Отныне на территории Российской Федерации ложь, особенно приведшая к тяжким последствиям, будет очень жёстко караться, вплоть до 15 лет лишения свободы. Но такой существенный срок — это, конечно же, крайняя мера. Большинство мелких «лжецов» будут ждать денежные штрафы до 1,5 млн рублей. А для особенно зарвавшихся, кто врёт из корыстных побуждений, а также пользуясь служебным положением, — до 5 млн рублей.

В связи с этим некоторые крупные американские телеканалы решили громко хлопнуть дверью, объявив об остановке вещания на территории Российской Федерации. Среди них оказались CBS News и ABC News, которые принадлежат концернам Paramount и Walt Disney Company соответственно. Также ноги навострил знаменитый на весь мир телеканал CNN, который стал широко известен за пределами Америки благодаря бывшему президенту США Дональду Трампу, публично обвинившему руководство этой компании в распространении лжи. Понятие fake news тогда вошло в широкий обиход и стало применяться по отношению ко всем «лживым СМИ».

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Мотив американских телекомпаний был обозначен достаточно размыто: вещание остановлено исходя из оценки событий в России и ради безопасности сотрудников. Но такой ответ не указывает на какие-либо конкретные причины, побудившие американцев «уберечь» своих сотрудников. Ведь реакция кажется крайне запоздалой, а меж тем специальная военная операция России по защите Донбасса длится уже больше недели.

Зато канадцы в этом плане оказались намного прямолинейнее и честнее. Выйти за российский порог решила канадская телекомпания CBC News, которая уведомила общественность, что прекращение вещания в России — необходимая мера, которая была предпринята в связи со вступлением в силу закона, ужесточающего наказание за ложную информацию в Российской Федерации.

По мнению CBC News, данный закон «криминализирует независимое освещение текущей ситуации на Украине и в России». При этом в компании не стали уточнять, что конкретно криминализирует закон, который не требует от СМИ освещать какую-то конкретную точку зрения, а всего лишь обязывает не лгать.

Помимо крупных западных телеканалов, с Россией расстаться решило информационное агентство Bloomberg, которое успело с головой окунуться в ряд скандалов, связанных с откровенной ложью в сторону России.

На многократно опровергнутую информацию данного издания в начале февраля отреагировала даже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая назвала в своём Telegram-канале подобную информационную атаку против нашей страны не иначе как «глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний», а производителей подобной лжи извращенцами, готовыми на всё.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Неудивительно, что, находясь под прицелом российских властей и будучи не раз пойманным за руку, Bloomberg решил спешно ретироваться. Судя по всему, агентство уверено в том, что его сотрудники в России могут оказаться под уголовным преследованием в связи с принятием «закона о фейках».

Подобная тактика отступления со стороны западных средств массовой информации намекает на то, что их деятельность на территории России слабо вяжется с российским законодательством.

Напомним, 4 марта на сайте Кремля была опубликована информация, согласно которой президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении в России уголовной ответственности за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Отныне в российском УК существует новая статья (207.3) «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ», по которой нарушителю грозит лишение свободы сроком до 15 лет, если ложная информация о действиях российской армии повлекла за собой тяжкие последствия.