Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО, в частности, заявив о том, что альянс сознательно отказался закрыть небо над территорией возглавляемого им государства. Соответствующее заявление политик сделал в своем очередном видеообращении, опубликованном 4 марта в телеграм-канале офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«НАТО сознательно утвердило решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО», — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Заявление украинского лидера обсудили в телеграм-канале украинского политолога Александра Семченко. Многие напомнили о том, что в НАТО и ранее постоянно заявляли о том, что не будут принимать участия в конфликте на Украине.

«Значит, сливают потихоньку главнокомандующего», — отреагировал Андрей.

«Агонический припадок», — добавил Alex L.

«До Зели (Зеленского — О. П.) начинает доходить, что… [американцы] — те ещё друзья», — отметил Евгений Е.

«Они обманули и Саакашвили», — добавил Артур.

«Пятая стадия — принятие…» — прокомментировал новость Lethos.

«У Зели (Зеленского — О. П.) истерика… Да пойми ты уже… что никому ты не нужен», — не выдержал Андрей.

«Он действительно думает, что НАТО из-за маленького клочка земли подвергнет всю планету опасности? Он вообще в своем уме? Его поддерживают как могут. Европа сама страдает от своих санкций, США сами страдают от своих санкций, ему мало? Он хочет уничтожить [земной] шарик? Хочет, чтобы НАТО вступили в вооруженный конфликт? Боже, слава Богу, что у этих идиотов забрали ядерное оружие», — написал один из участников обсуждения.

U.S. Army Europe Солдаты НАТО

«Неужели до него доходит?» — задался вопросом Евгений К.

«У него истерика», — отметила Аня.

«Говорили ему о примере Афганистана, а он не верил…» — добавил Сергей К.

«Ну так его сколько предупреждали, что никто ему не поможет. А он до сих пор радуется, что весь мир с ним», — пишет Юлянка Ю.

«Саакашвили так же подумал. Финал мы знаем», — прокомментировал Михаил.

«Интересно, у этих лицемеров, я имею ввиду коллективный Запад, когда-нибудь хватит мужества признать, что созданный ими нацистский проект… современная Украина толкает весь мир к войне???» — поинтересовался Владислав.

«Это не на сцене кривляться, тут надо думать, что ты несёшь, и быть готовым отвечать за это», — добавил Е. К.

«Ему говорили ещё до того, что НАТО не будет вмешиваться… А сейчас чего орать-то?..» — недоумевает Olga.

«В 90-х наши поверили в дружбу Запада и США, и развалилась страна. Зеленский наступил на те же грабли. Зачем дружить против кого-то? Можно было просто жить и развивать экономически свою страну, тебя никто не заставляет любить нас, просто не надо создавать угрозу, это ведь так просто», — написала Элеонора Б.

«Наконец-то прозрение приходит», — добавила Galyrewa.

«Мощно он задвинул! Друзья уже не друзья. А курс на НАТО он еще не сжёг?» — подытожила Полина В.

«Зеленский морально готовит слушателей к тому самому нейтральному (вне НАТО) статусу Украины, которого требует Россия», — прокомментировал видеообращение Зеленского, в котором последний раскритиковал НАТО, украинский журналист и публицист Юрий Ткачёв.

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