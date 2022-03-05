Доставка партии гуманитарной помощи общим объёмом более 110 тонн в украинский Мелитополь из Крыма спровоцировала дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 4 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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"Они разве это заслужили? Почему за восемь лет эти люди сами не скинули с себя бандеровцев?» — задаётся вопросом Валя З.

Пользователи неоднозначно отнеслись к гуманитарной миссии Российской Федерации на территории Украины. Многие граждане очень переживают по поводу данных событий и не согласны с тем, что украинские граждане довольствуются нашей государственной поддержкой.

«Если это из тех продуктов и товаров, которые обязали сдавать в Фонд помощи беженцев, то я категорически с этим не согласен. Украинцы сами себе на голову выбрали нацистскую власть. Беженцы с Донбасса нам важнее!» — написал Михаил Б.

Другие же наоборот, уверены, что Украина должна увидеть, что Россия не приносит зла. Следует демонстрировать украинцам, что российская армия освобождает их от нацистской власти, а следом за русским солдатом следует гуманитарный конвой, который спасает людские жизни.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Портрет русского солдата-добровольца. 1878

«Россия — гуманная страна. Мы не нацисты в отличие от киевской хунты. Мирное население не должно страдать. У людей должна быть еда, одежда и всё первой необходимости. Там же дети есть! Не забывайте об этом. Россия должна спасать!» — указывает Мария И.

Некоторые комментаторы отмечают, что бандеровская хунта не только долгие годы мучает людей в Донбассе и из России, но и своё же собственное население.

«Твари бандеровские! Что натворили! Эти люди всегда жили в мире, дружбе на границе друг с другом, ходили на рынки, на работу, в гости. Теперь приехали какие-то западенцы и участь местных, как надо Родину любить? Бандеровцы хуже нацистов! Нацисты хотя бы геноцид среди чужих наций устраивали, а этим вообще неважно, кого мучить», — отмечает Екатерина И.

Часть людей считает правильным, что русские войска позволяют населению на освобождённых территориях получить товары первой необходимости, ведь эти люди оказались, по сути, заложниками в руках нацистских маньяков.

Уильям Блейк. Ангелы добра и зла. 1795

«Тем временем бандерклопы, прикрываясь населением, ставят под удар своих же людей! Каратели СС отдыхают. Украинские нацисты хуже немецких в Великую Отечественную войну. Иуды человечества!» — пишет Батыр Ш.

«Сами украинцы пишут, что ВСУ и нацики не дают им выйти из населённых пунктов. Будут прикрываться ими, как живым щитом. Не дают людям еды и воды. Если эти твари своих не жалеют, а они не жалеют, ибо это фашисты, то что же они со своими врагами делают?!» — задаётся вопросом Татьяна Б.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы на своей шкуре теперь ощущают разницу в заботе: как оно было при нацистах, и то, как теперь под контролем России.

«Там сейчас заложники ситуации и всякая нечисть. Заложники неделю не выходят на улицы, а преступники, в том числе и те, кого выпустили из тюрем, творят беспредел. Мирным людям необходимо помогать. Скоро мы их освободим. Аминь», — написала Ева А.

Напомним, 3 марта на официальном канале Минобороны России в YouTube была опубликована видеозапись, в которой была показана доставка в украинский Мелитополь из Крыма партии гуманитарной помощи общим объёмом более 110 тонн.