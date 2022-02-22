Американские дальнобойщики продолжили протест канадского «Конвоя свободы», направляясь автоколонной из разных городов в столицу США Вашингтон, чтобы возразить приказу об обязательной вакцинации против COVID-19. Водители также выражают недовольство из-за миграционного кризиса в Штатах и растущей инфляции. При этом жители городов поддержали автоколонну, встречая ее на шоссе и мостах с американскими флагами и плакатами, на которых написано имя экс-президента Дональда Трампа. На фотографиях, предоставленных Fox News, видно, как на обочинах дорог дальнобойщиков приветствуют мужчины, матери с детьми и пожилые люди.

Иван Шилов ИА REGNUM Конвой свободы

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Отметим, что недавно демократические штаты США начали послаблять коронавирусные ограничения и среди прочего отказываться от приказа о ношении масок.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«На самом деле, это, вероятно, и есть РЕАЛЬНАЯ причина, по которой демократы отменили приказ о ношении масок в Вашингтоне. Они не хотели увидеть то же самое, что произошло в Канаде, где Трюдо НЕ смог отступить перед дальнобойщиками. Я бы назвал это упреждающей капитуляцией с их стороны», — считает deegeebee.

«И вдруг «наука» говорит, что эпидемия закончилась, смешно», — отмечает luvitorgetout.

Диего Ривера. Наука. 1924

«И я надеюсь, что когда они приедут в Вашингтон, они выскажут все свои претензии, помимо мандатов COVID… например, недостаток парковок в этой стране. Зоны отдыха для дальнобойщиков недостаточно большие, и нет достаточного количества стоянок для грузовиков. Дальнобойщики «необходимы» для того, чтобы товары перемещались по стране, а они не получают никакого уважения. Один из наших соседей владеет грузовым бизнесом, и он говорит, что одна из самых больших проблем его водителей — негде припарковаться на ночь. Они не могут ездить 24 часа в сутки… им нужно иногда спать. Наряду со всеми дорожными работами, которые ведутся, необходимо предусмотреть парковку для трансферных грузовиков», — указывает skaye.

«Наше правительство переносит фокус внимания на Конвой на Украине», — обращает внимание Not_Dependent.

«После всех этих лет мы наконец-то нашли лекарство от ковида: промежуточные выборы», — иронизирует 1moa.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лекарства

«Я думаю, что это смешно в свете того, что мэр округа Колумбия позволил истечь мандатам на маски, в дополнение к почти всем штатам и городам Америки. Если бы они хотели взяться за это дело, им следовало бы сделать это до истечения срока действия мандатов на маски. Теперь они выглядят как дураки, и, конечно, их спонсоры выглядят еще глупее. Столько денег потрачено, и ради чего?» — задает вопрос lv2beach.

«Правда? Скажите это медицинскому работнику, которому приходится делать уколы даже после перенесенной болезни», — отвечает buskman.

«Без причины??? В школах детей по-прежнему заставляют надевать маски каждый день. Маски все еще требуются в аэропортах и самолетах — профсоюз бортпроводников хочет расширить эту практику — а также в федеральных зданиях. Я работаю в национальном парке, и маски по-прежнему требуются в помещениях. Многие люди потеряли работу из-за мандатов на вакцинацию, особенно это касается наших военных, работников здравоохранения и служб быстрого реагирования. Мы должны положить этому конец сейчас и гарантировать, что это никогда не повторится», — указывает wisdombee.

«Подумайте о налогах на бензин, которые они будут платить! Правительству это понравится», — отмечает virginbertha.

«Я могу купить грузовик, чтобы просто присоединиться к этому! Кто-нибудь хочет со мной?» — интересуется superpinkster.

Как пишет Институт РУССТРАТ, канадские дальнобойщики, протестующие против обязательного вакцинирования, стали самым ярким и организованным выступлением за всю пандемию коронавируса. Но «Конвой свободы» (Freedom Convoy 2022) — это не одобренные Белым домом погромщики из BLM, а потому на противодействие водителям была брошена вся западная пропагандистская машина.