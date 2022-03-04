То, что сербская делегация поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, в которой осуждается Россия, показало, что президента Сербии Александра Вучича больше волнует вопрос сохранения власти, чем национальные и государственные интересы Сербии. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

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Напомним, что 2 марта, во время голосования на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, Сербия проголосовала антироссийскую резолюцию. Президент Вучич в этот же вечер обратился к гражданам, чтобы объяснить мотивы такого решения. Он подчеркнул, что Белград при этом не присоединился к антироссийским санкциям, так как это не соответствует интересам самой Сербии. Вучич также рассказал о том, что некоторые страны готовы инициировать в ООН дискуссию о приостановке членства России в этой организации, из-за чего Сербия может лишиться важной поддержки Москвы по косовскому вопросу.

По мнению эксперта, словами о том, что существует угроза исключения России из состава ООН, Вучич ввел сербскую общественность в заблуждение. Чворович напомнил, что в соответствии со статьями 5 и 6 главы 2 Хартии ООН Генеральная Ассамблея может принять решение о приостановке участия или исключении какого-то государства из ООН только на основании обязывающей рекомендации Совета Безопасности, в котором Россия обладает правом вето.

«Учитывая право вето, трудно представить, что Россия может оказаться в ситуации, которую описал Вучич. Президент Сербии как юрист должен и сам об этом знать. Но почему-то он не упомянул этот факт в своем обращении к гражданам Сербии, по всей видимости, для того, чтобы создать у них впечатление о полной изоляции России со стороны всего мирового сообщества. При этом понятие «весь мир» подразумевает Канаду, США, Австралию и страны Евросоюза», — рассказал Чворович.

Predsednik.rs Александр Вучич

Эксперт добавил, что, по неофициальной информации из некоторых источников, во время встречи с представителями оппозиционных партий осенью 2021 года Вучич заявил, что Сербия находится в трудном положении, но он не может ожидать от России какой-либо защиты.

«С другой стороны, мы видим четкую позицию Москвы по поводу территориальной целостности Сербии и по поводу необходимости поиска решения по Косово в рамках резолюции 1244 СБ ООН. Также мы помним, что Россия своим вето воспрепятствовала тому, чтобы в СБ ООН на сербов повесили клеймо «геноцидного народа» из-за событий в Сребренице. Поэтому слова Вучича о том, что на Россию нельзя рассчитывать в СБ ООН, полностью противоречат фактам. Это лишь говорит, что президент Вучич ищет того, кто любой ценой будет гарантировать ему сохранение у власти, а не того, кто обеспечит защиту интересов сербского государства и его населения», — считает Чворович.

Эксперт в этом видит аналогию с ситуацией, в которой оказался князь Милан Обренович после подписания так называемой тайной конвенции с Австро-Венгрией в 1881 году. Чворович напомнил, что после провала Сан-Стефанского мирного договора и его ревизии на Берлинском конгрессе Россия сдала свои позиции на Балканах. В такой ситуации князь Милан, столкнувшись с недовольством народа и с усилением Народной радикальной партии Николы Пашича, у которого были хорошие связи в России, начал искать защиты у Вены.

Stevan Todorović Милан Обренович

«При этом он искал не защиты сербских национальных интересов, а гарантий для себя лично и для династии Обреновичей (Милан Обренович в 1882 году был провозглашён королем — ИА REGNUM). Он подписал тайное соглашение с Веной, благодаря которому Австро-Венгрия получила полный контроль над внешней политикой Сербии. Все международные договоры с другими государствами Сербия могла подписывать только после консультаций с Веной», — рассказал сербский эксперт.

За такое колониальное подчинение внешней политики Сербии король Милан Обренович получил гарантии того, что Австро-Венгрия воспрепятствует любым действиям, направленным против него и королевского дома Обреновичей, продолжил эксперт.

«Не исключено, что Вучич готовит почву для того, чтобы под предлогом мнимого исключения России из международного сообщества, прежде всего, из ООН, не только согласиться на независимость Косово, но и на вступление Сербию в НАТО. А перед этим он может ввести и санкции против России», — отметил юрист.

По словам Чворовича, это подтверждают слова, которые Вучич произнес во время обращения к общественности 2 марта. Тогда президент Сербии среди прочего заявил, что его страна не присоединится к антироссийским санкциям, но если Белград не сможет устоять перед давлением международного сообщества, сербские власти не будут отнимать российское имущество, как другие европейские страны, напомнил эксперт.

«Если на Сербию надавят, тогда она предложит российской стороне справедливое возмещение, сказал Вучич. Эти слова президента говорят о том, что он готовит общественность к введению экономических и финансовых санкций против России. Скорее всего, он не сделает это до 3 апреля, когда в Сербии пройдут выборы. Но если такая возможность не рассматривается сербским руководством, Вучичу не нужно было бы о ней упоминать», — полагает Чворович.

Эксперт считает, что обо всем этом Вучич говорит с целью убедить общество, что после исключения России из ООН уже нет смысла надеяться на гарантии Москвы по вопросу сохранения Косово и Метохии в составе Сербии.