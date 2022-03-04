Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался отвечать на вопрос журналиста о местонахождении президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление чиновник сделал на пресс-конференции, которая состоялась 4 марта во Львове.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Для безопасности президента мы не будем распространять информацию, где он сейчас. Я также не буду ни опровергать, ни подтверждать информацию о его местонахождении. Ничего, что касается местонахождения президента…» — приводит слова украинского чиновника ТАСС.

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Заявление советника руководителя офиса президента Украины обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко.

«Уже и так понятно, что он в Польше», — написал V V.

«Да он сам не знает», — иронизирует Wandеrеr.

«Мог бы хотя бы соврать, что в ОП (офисе президента — О. П.)», — с сарказмом добавил Александр.

«Вся правящая верхушка героически спряталась в Европе», — отметил Dmitry B.

«Он уже в Польше будет создавать правительство в изгнании», — отреагировал Иван.

«Они думают, что он в надёжном месте», — написал Руслан.

«Понятно, — выдаёт видосики, сидя где-то в Европе», — пишет Iryna K.

«А он кричал, что он с народом в Киеве», — прокомментировал Олег К.

«Только дураки верят, что он в Киеве», — добавила Наташа.

Корнелис ван Харлем. Портрет дурака (фрагмент). 1596

«Отработал… [Зеленский]. Получил бабло и смылся», — отреагировал Юрий.

«Если уж Подоляк не сказал, что он в Киеве, то его там уже точно нет», — пришел к выводу Valera.

«О людях надо интересоваться, а он о себе позаботится, не переживайте. Старики немощные дома без помощи, дети в подвалах. Своих он вывез», — отметила Людмила П.

«Теперь будет грустный, но кровавый клоун и в изгнании…» — пишет Михаил И.

«Президент самоусунувся (самоустранился — О. П.)! Ну как Янукович», — с сарказмом отметил Сергей Д.

«А как же видосики о том, что все в Киеве?» — задался вопросом Виталий.

«В вагоне директория. Под вагоном территория», — иронизирует Ден.

«Зеленского мне жалко, он перепутал шоу-бизнес с большой политикой. Это его главная ошибка», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Зелебоба сам не ориентируется, куда его привозят», — пошутил Alexey.

«Лучшая месть — забвение. Это такой позор. Он теперь никогда нигде не станет медийным лицом. Ни политиком, ни клоуном», — выразила свое мнение о Зеленском Helena.

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