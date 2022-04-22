Заявление главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что сама радиостанция, а также её сайт будут ликвидированы в соответствии с решением совета директоров компании после того, как Генпрокуратура РФ обвинила это радио в распространении ложной информации о специальной военной операции России по защите Донбасса, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 4 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Венедиктов

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

"За «Эхо»! Не чокаясь», — написал Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что к такому решению совету директоров следовало прийти уже давно, не дожидаясь, пока сотрудники этой радиостанции начнут кампанию против военной спецоперации России по защите Донбасса.

«Давно пора было их гнать. И ещё «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) обязательно надо было прикрыть», — считает Марина М.

Некоторые комментаторы посетовали на то, что, чем больше радиостанций по типу «Эхо Москвы» закрывается, тем якобы меньше свободы слова остаётся в России.

«Жаль. Очень жаль. В России вскоре совсем исчезнет свобода слова. Как жить, если нет альтернативного мнения? Это просто кошмар!» — ужасается Валерий А.

Kremlin.ru Студия канала «Дождь»

«Российские власти смели со своего пути всех своих конкурентов и задушили все свободные СМИ. Оруэлл был прав!» — считает Кирилл М.

Часть людей уверена, что «Эхо Москвы» могло бы существовать и дальше, не занимайся её руководство откровенной антироссийской пропагандой.

«Это отличная была радиостанция, но года эдак до 15-го. Каждый день слушал больше десяти лет, а потом оно превратилось просто в информационную помойку. Венедиктов слил успешный проект в унитаз», — поделился своим мнением Дмитрий Ф.

«Врёте — пожалуйста. Поливаете свою страну грязью — пожалуйста. Работает в интересах врага — пожалуйста. Но в этот раз «Эхо» стало бить нашу армию в спину. Такое не прощается», — указывает Наталия М.

Ряд пользователей указывает на то, что такая резкая ликвидация указывает на то, что у руководства нашей страны уже попросту не выдержало терпение, и продолжать дальше «спасать» «Эхо Москвы» было попросту невозможно.

«Раньше «Эхо» транслировало либеральную повестку, при этом сохраняя респектабельность и профессионализм. Но в последние годы радиостанция превратилась в площадку для антироссийской пропаганды. На этой волне звучало то, что любому другому СМИ стоило бы лишения свободы для его руководства. Но Веника оберегали большие «папочки». Видимо, даже эти «папочки» поняли, какую они змею на груди пригрели», — предполагает Михаил С.

«После того как в эфир выводили откровенных врагов России, тех, кто призывает убивать русских, а ведущие радио, как курочки, одобрительно им кивали в ответ, тут не только закрытие радиостанции нужно. Требуется уголовное преследование всех тех, кто выступает на стороне врага, сеет вражду между народами и выступает за убийство русских людей», — написал Вячеслав Б.

U.S. State Department Photo Хиллари Клинтон на «Эхе Москвы»

Отдельные комментаторы отмечают, что останавливаться только на этой радиостанции нельзя. Государству следует пересмотреть свою политику по отношению к теле‑ и радиовещанию в России.

«Эхо Москвы» — это тот ещё гадюшник. И во что превратились центральные каналы? Это тоже надо всё менять. Всю сетку вещания! Следует убирать все дебильные программы со всеми этими Малаховыми и прочими», — предлагает Евгений К.

Напомним, 3 марта главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своём Telegram-канале о том, что сама радиостанция, а также её сайт будут ликвидированы в соответствии с решением совета директоров компании. Как отмечает Генпрокуратура Российской Федерации, радиостанция распространяла ложную информацию о специальной военной операции России по защите Донбасса.