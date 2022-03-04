Решение Международной федерации кошек ввести санкции против Российской Федерации, в результате чего котам и кошкам из России отныне запрещено участвовать в международных выставках, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 4 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Луи Буальи. Габриэль Арно в детстве с кошкой. 1815

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"Видимо, санкции кончаются. На блох перейдут скоро», — предполагает Сергей С.

Многие пользователи были просто ошарашены решением Международной федерации кошек. Граждане считают, что антироссийские санкции стали переходить любые разумные пределы.

«Котиков обижать — последнее дело. Только конченная падаль так поступает», — поделилась своим мнением Анна Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что в попытках нагадить России европейские организации не гнушаются даже портить жизнь животным.

«А животные вообще в курсе, что их русскими считают?» — сметя Андрей О.

«Идиоты! Кошки тут вообще каким боком?! Совсем у себя на Западе головой ударились?» — удивляется Инна Ф.

«Неужели раскрыли отряд наших вежливых боевых котов? Ввести против них санкции могли только конченные собаки», — указывает Андрей П.

Heikki Siltala Выставка кошек

Часть людей убеждена, что подобные санкции являются доказательством того, что Европа попросту бьётся в конвульсиях, не имея возможности оказать хоть какое-то существенное давление на Российскую Федерацию.

«Маразм в Европе крепчает. Я думала, что после отказа показывать нам фильм «Бэтман» они ничем не смогут нас удивить, но ведь удивили! Страдаю из-за наших котов и кошек. Европа в маразме», — отмечает Екатерина К.

«Запад настолько беспомощен, что только и может, что накладывать санкции на кошек. Позорники!» — считает Владислав М.

Ряд пользователей указывает на то, что, видимо, на Западе считают, что такое решение сподвигнет российских заводчиков кошек выступить против действий руководства России, но на деле такие организации лишь уничтожают свою собственную репутацию.

«Коты и кошки! Не молчите, выходите на улицы, протестуйте! Российское правительство предусмотрело все варианты санкций, но про вас, почему-то совсем забыло!» — шутит Марточка К.

«Твари. Хотят, чтобы люди типа на улицы вышли против Путина? Так это же не он санкции ввёл, а вы, гниды! Скоро про вас все забудут. Пора свои международные выставки организовывать», — считает Марина Р.

«Если запретили нам участие в этом международном мероприятии, тогда нужно организовать другую — альтернативную площадку. Ни у кого нет монополии на то, чтобы устраивать конкурсы среди питомцев. Надо делать своё, тогда никто нам ничего запретить не сможет», — указывает Bless Y.

Кот на выставке

Нашлись и те, кто уличили Запад в лицемерии, ведь Международная федерация кошек не ввела санкции против стран НАТО за многократные вторжения в чужие страны.

«Искусство вне политики — выгнали Гергиева и Мацуева. Спорт вне политики — отстранили все сборные по футболу, хоккею, лыжам и т.д. В том числе олимпийцев и параолимпийцев. Дети вне политики — компания «Лего» уходит с рынка Российской Федерации. Животные — братья наши меньшие. Даже по ним решили ударить. А тем временем Югославия — 78 дней, 38 тысяч боевых вылетов авиации НАТО, 3 тысячи крылатых ракет, 80 тысяч тонн бомб, 4 тысячи погибших, 10 тысяч раненых, большинство из которых — это мирное население. Санкции против США и стран НАТО? Нет, это другое», — написал Андрей M.

Напомним, 3 марта пресс-служба Международной федерации кошек сообщила о том, что организация ввела санкции против Российской Федерации, в результате чего котам и кошкам из России запрещено участвовать в международных выставках. Кроме того, с 1 марта 2022 года ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами Российской Федерации.