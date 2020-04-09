28 Февраля
15:48
Грузия будет «осторожной» в вопросе запрета на полёты самолётов из РФ
Правительство Грузии ведёт консультации с иностранными партнёрами о возможном закрытии воздушного пространства для самолётов из России. Об этом 28 февраля сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге.
15:38
«Империя лжи» пытается наложить на Россию новые санкции — Путин
Россия прорабатывает меры защиты от санкций Запада. Об этом 28 февраля заявил президент России Владимир Путин.