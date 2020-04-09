28 Февраля
 
15:48

Грузия будет «осторожной» в вопросе запрета на полёты самолётов из РФ

Правительство Грузии ведёт консультации с иностранными партнёрами о возможном закрытии воздушного пространства для самолётов из России. Об этом 28 февраля сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге.

15:38

«Империя лжи» пытается наложить на Россию новые санкции — Путин

Россия прорабатывает меры защиты от санкций Запада. Об этом 28 февраля заявил президент России Владимир Путин.