В настоящее время часть Северо-Крымского канала, находящаяся на севере Республики Крым, продолжает активно наполняться водой с территории Украины, сообщил 4 марта глава администрации Армянска Василий Телиженко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Канал активно наполняется водой, его наполнение продолжается», — приводит его слова РИА Новости.

Телиженко уточнил, что поступающая по каналу вода может быть также использована для наполнения водохранилища, которое расположено у завода по производству двуокиси титана около Армянска.

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Видеозапись с кадрами, снятыми РИА Новости в районе Северо-Крымского канала, заполненного водой, обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста, главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва. Многие участники обсуждения положительно оценили тот факт, что спустя восемь лет канал снова начал наполняться водой.

«Там же работы проводить надо, он явно поврежден за это время. Но сам факт — супер! Не удалось угробить сельское хозяйство Крыма, Херсона…» — пишет NatalieinWonderland.

Aleksander Kaasik Северо-Крымский канал у посёлка Ленино в апреле 2014 года

«Пожалуй, это единственное хорошее во всем этом. Пока», — добавила Daria.

«Наконец-то люди дождались. Рада за Крым», — написала Yozhik.

«[Украинцев] выгнали, вернулась цивилизация. Пока течет без насосов, ещё много надо ремонтировать», — отметил Фёдор Б.

«Отремонтируют со временем. Главное, что вода пошла. Для полива пойдёт, а фильтровальные станции и для бытовых нужд подготовят», — отреагировал Павел.

«Да, так и должно быть!» — добавил Maksim K.

«Ура-а-а! Вот еще один символ фашистской натуры украинской власти», — прокомментировал новость «ЪУЪ», указав на то, что Киев в течение восьми лет блокировал поступление воды в канал.

«Это Армянск», — подчеркнул «Чаеборец».

«Аж зла не хватает… Это надо было сделать 8 лет назад», — написал Андрей Т.

«На орошение пойдет первая вода», — добавил «Генрихович».

«Воодушевляет!» — отметила Татьяна И.

«Главное, что она (вода — О. П.) пошла. Со временем все отремонтируется и наладится. Ломать — не строить, а с учётом того, сколько угробилось за 8 лет (я уж молчу про 30 [лет]), работы хоть отбавляй», — отреагировал Денис.

Властарь Северо-Крымский канал, заполненный водой

«Если народ Крымский мост построил, неужели они канал не очистят?» — задалась вопросом Valentina.

«Конец водогеноцида», — добавил Evgeny.

«Только не… [украинцев] выгнали и дали воду — выгнали марионеток западных и нацистов. Теперь фермеры Херсона будут продавать свою продукцию в Крым и Россию», — подытожил Пётр К.

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