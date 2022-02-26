Москва, , 19:16 — REGNUM Дамбу на Северо-Крымском участке канала ликвидировали путем направленного точечного подрыва, заявили в Министерстве обороны России.

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Отмечается, что ущерба самому каналу причинено не было. Вода пойдет через две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Украина полностью отрезала Крымский полуостров от снабжения пресной водой, перекрыв Северо-Крымский канал. После начала специальной военной операции российскими войсками 24 февраля стало известно о планах по пуску воды через канал.