США отложили испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с целью показать, что у Вашингтона нет намерений повышать уровень готовности своих ядерных сил. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга напомнил, что Штаты и Россия недавно согласились с тем, что ядерную войну невозможно выиграть и никогда не стоит начинать.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость.

«Значит, США теперь ответственно относятся к ядерным испытаниям. Японцы могут хорошо посмеяться над этой шуткой», — пишет @IllusionTimez.

«Что за слабое решение!!! Признак слабости!!!» — уверен @CIgweb.

«Похоже, что мы позволяем русским контролировать наши движения», — думает @BellaCoutureAli.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Путин не показал никаких признаков реального применения ядерного оружия, все остается в статус-кво. Американские испытания ядерного оружия разрушат статус-кво», — отвечает @ThrowHandsRUs.

«Те, кто думает, что США проявили слабость, помните, что одно неверное движение — и мы говорим о возможном полном уничтожении обеих стран. Так что США сделали умный ход», — указывает @BrownsObsession.

«Если вы видите, что Америка откладывает свои ракетные испытания, значит, вы знаете, что происходящее на Украине очень серьезно. Соединенные Штаты редко действуют подобным образом», — считает @Inspector_Facts.

«Скорее у США просто возникли технические трудности», — подозревает @matadormntality.

«США говорят: мы осторожны и вежливы», — пишет @NIH_LLAMAS.

«Мы должны играть с ядерным оружием», — напоминает @DDingous.

«США имеют сотни военных баз по всему миру, ведут безостановочные войны, стремятся уничтожить любую страну, которая им не подчиняется. США поддалкивают к ядерному противостоянию = обычная демократическая политика», — размышляет @Lashesxx.

«Было ли запланированное испытание ядерным испытанием? Или пресс-секретарь добавил эту ядерную часть для драматического эффекта?» — интересуется @AnarchoFeline.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Пентагона Джон Кирби отметил, американские власти осознают важность того, чтобы и Москва, и Вашингтон понимали риски своих действий и предпринимали бы шаги для сокращения угроз. Вместе с тем он подчеркнул, что решение о переносе запуска нельзя рассматривать как«шаг назад», поскольку испытания только перенесены. Кирби добавил, что изменение графика пусков не повлияет на возможности США по стратегическому сдерживанию.