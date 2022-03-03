Запрет Евросоюза на вывоз в Россию банкнот евро вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 3 марта в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Евро

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«Очень хорошо! Это значит, что в России скоро вернётся популярность рубля», — считает Анна Ч.

Многие пользователи порадовались тому факту, что экономические связи между Россией и Евросоюзом начали ослабевать, заставляя российские власти начать заниматься укреплением национальной валюты.

«Отлично! Наконец все перейдут на рубли. И импортёры с экспортёрами нефти и газа тоже. Ох и повеселимся!» — написал Игорь С.

Некоторые комментаторы предположили, что данный шаг Евросоюза прямо указывает на то, что вскоре Россия начнёт расширять свои валютные зоны, заставляя другие страны приобретать сырьё и энергоресурсы исключительно в рублях.

«Евросоюз говорит о том, что собирается покупать российских газ в рублях?» — интересуется Катерина К.

«ЕС в курсе, что уже через неделю газ он будет закупать только в рублях? Сами же себе в ногу стреляют!» — заметил Hasarakakan V.

Часть людей полагает, что «экономическая война» Европейского союза против России вынуждает наши элиты переходить в оборону и поднимать свою собственную экономику.

«Своими санкциями Запад только укрепляет Россию. Да, сейчас экономику нашей страны потрясёт, но всё в итоге ведёт к тому, что Россия будет независима и самостоятельна в принятии решений. К тому же такие запреты сподвигают Россию к созданию своей валютной зоны, где в обороте будет только национальная валюта. Хочешь зерно купить в России? Пожалуйста, но только за рубли. Хочешь газ и нефть — та же история», — пишет Вася Н.

Цитата из м/ф Золотая антилопа. реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Ряд пользователей указывает на то, что Европа намерена разрушить российскую экономику, поэтому руководству нашей страны необходимо сформировать серьёзную экономическую оборону.

«Европа пытается ударить по России экономически. Чтобы экономика дала трещину и производства остановились. Если Россия во многом завязана на Западе, тогда ей будет тяжело перелезть на национальные рельсы. Это очень болезненный процесс, особенно, когда вся экономическая машина была заточена под вхождение в Запад!» — указывает Vasilii T.

Отдельные комментаторы предполагают, что европейские оппоненты, судя по всему, собираются настроить крупных российских предпринимателей против руководства нашей страны.

«Это всё очень бьёт по денежным мешкам в России. Они ведь, будучи в горячке, могут и бунт устроить! Их Родина уже давно не в России-матушке, а за границей, если не за океаном. Надо за ними сейчас глаз да глаз, как бы не вытворили чего», — предупреждает Вера Н.

Нашлись и те, кто убеждены, что с этого момента экономическая система в России должна сильно преобразиться, чтобы не только выстоять под давлением со стороны Запада, но и начать, в конце концов, показывать стабильный и уверенный рост.

«Это ж как сейчас олигархи наши взвоют! Если яхты свои арестованные они могли простить, то необходимость пользоваться этими «рубликами» они же просто пережить не смогут! Кому они в Милане нужны будут со своими рублями? Хотя их и так не пустят», — отмечает Валера С.

Напомним, 2 марта официальной журнал ЕС опубликовал материал, согласно которому Евросоюз запретил вывоз в Россию банкнот евро.