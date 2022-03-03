Переговоры с Россией состоятся, но пройдут не в Беловежской Пуще в Белоруссии, как это планировалось ранее. Об этом 2 марта сообщил представитель украинской делегации Давид Арахамия на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Как сообщил 3 марта в своем микроблоге в Twitter член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, украинская делегация вылетела на вертолетах на переговоры с представителями России в Белоруссию. Начало переговоров представители Украины ожидают в ближайшие часы.

Новость о предстоящих переговорах обсудили в телеграм-канале известного украинского юриста Татьяны Монтян, а также на YouTube-канале ТСН («Телевизионная служба новостей», выходит на украинском канале «1+1»).

"Еще раз касательно переговоров. Ничего не будет. Зелебобики (вероятно, речь о представителях украинской власти. — О. П.) реально верят, что уже чуть ли не переломили ситуацию… Все их усилия направлены на убеждение Запада в создании беспилотной (бесполетной. — О. П.) зоны над Украиной… В риторике нациков и зелебобиков не просто нет и намека на малейший компромисс. Они реально рассчитывают вернуть силой ЛДНР и Крым. Так что все эти переговоры ни о чем», — считает Татьяна Монтян.

«Думаю, что и руководство РФ это понимает», — отметил Vitaly.

«А что же делать нормальным людям? Когда же конец?» — задалась вопросом Вика.

«Я же говорю, это лицемерные трусы, прячущиеся за людьми. И веры им нет…» — пишет Semtaya.

Месонье Жан-Луи-Эрнест. Сержант и солдаты. 1874

«Они (представители украинской власти. — О. П.) сейчас ещё больше пополнят свои счета, там такие деньги крутят. Все украинские предприятия и предприниматели миллионы перечисляют якобы на содержание ВСУ… Там нереальные деньги крутятся…» — отметила Катерина.

«Классические пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Пока третья стадия, только очень быстро проходит», — пишет «Казак».

"Тогда это будет последнее китайское предупреждение. На нет и суда нет», — написал один из участников обсуждения.

«Не верю в переговоры, Зеленскому и Ко не нужен мир. На своих граждан им плевать. После переговоров будут кричать, что Россия не дает провести эвакуацию мирных людей…» — отреагировала Irina K.

«Вы видели, кто поехал на переговоры? Один dj Браун (Давид Арахамия. — О. П.) чего стоит. На это лицо без смеха смотреть нельзя. Как утверждает классика ,"это несерьёзно», — отреагировал Александр П.

«Путин сегодня сказал, если что, то дальше будет больше требований!!!» — отметила Rita M.

«Зачем нужны эти переговоры, когда все рубиконы пройдены. Теперь только победа и капитуляции нациков. Иначе в чем смысл?» — задалась вопросом Анна К.

«Это будут последние переговоры, когда РФ ждала их. Третьи будут за столом, когда Украина будет подписывать все бумаги, которые им положат на подпись», — с сарказмом написал «Конюх Фёдоров».

«Видимо, Байден всё же проснулся и дал приказ», — пишет один из комментирующих.

«А должны были вылететь вчера. Конечно, куда спешить?» — с сарказмом поинтересовался well.

«Надо было начинать переговоры в первые часы конфликта», — добавила Shiki K.

«Или ещё до начала конфликта…» — ответила ей Katarina E.

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