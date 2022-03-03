Мирослава Романенко, 3 марта 2022, 17:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России, призвав РФ учить слова «репарации» и «контрибуции». Соответствующее заявление украинский лидер сделал 3 марта в своем видеообращнии.
«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слово «репарации» и «контрибуции». Вы возместите всё, всё нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца в полном объеме», — приводит слова украинского политика РИА Новости.
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Заявление Зеленского обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».
"Голова, говорящая чужие тексты… Допрезидентился», — отреагировала Елена С.
«Советую Зеленскому узнать побольше о слове реституция…» — призвал Michael D.
«Как пан сыграл на чувствах граждан, а что же он делал почти три года, почему не выполнил своё главное обещание — установить в своей стране мир?» — задалась вопросом Людмила Б.
«Ну видно, что невменяемое готово к переговорам», — с сарказмом добавил «Джема Джемович».
«А почему он больше не грозит самой сильной армией в Европе? Или НАТО? Все? Сдулось или не было?» — поинтересовался Никита К.
«У… [Зеленского] истерика. Слово «капитуляция» пусть учит», — написал Алексей А.
«Методичку с… [Америки] прислали», — иронизирует Михаил М.
«Я не понимаю переговоров! С кем? О чём? Вот об этом?» — недоумевает Лана А.
«Провокатор! Намекает на присоединение», — не без сарказма отреагировал Алексей К.
«А с чего ты решил, что Россия будет что-то платить при условии, что победить у Украины шансов нет? Вы побеждаете только по фейкам, потому что интеллекта и мозгов нет», — отметил Alex E.
«Сначала выучи [слово] «капитуляция»!» — призвала Анна К.
«Вот на*рен он в политику полез? Лучше б в КВН играл и очередной сезон «Сватов» снял», — добавил Алексей Б.
«Засядет в Прибалтике и объявит себя королём Евразии скоро. Королева Белоруссии (речь о Светлане Тихановской, бывшем кандидате в президенты Белоруссии на выборах 2020 года — М. Р.) уже его там ждёт», — отметил Олег Ч.
«Агония!» — пояснил Arman V.
«А ты будешь отвечать за два года беспредела и обворовывание украинцев!» — прокомментировал заявление Зеленского Алексей П.
«Решил поиграть в Наполеона, а теперь в бункере трясётся и просит людей за него умирать. Гнида», — не выдержал Алексей С.
«Сам-то «воин» где сейчас?» — с сарказмом поинтересовался Анатолий Б.
«Репарации и контрибуции требуют победители с побеждённых. Я что-то пропустил и Украина уже разгромила РФ? Мне кажется, Зеле (Зеленскому — М. Р.) стоило бы уменьшить дозу… [наркотического вещества], которую он принимает», — иронизирует Марумян Г.
«Пусть учит слово «капитуляция». Клоун», — призвал Зеленского Zoom.
«Да-да… кровавый клоун… Ты сам лично будешь восстанавливать Донбасс…» — подытожила Наталия Т.
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