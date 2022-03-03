3 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Мирослава Романенко, , 17:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России, призвав РФ учить слова «репарации» и «контрибуции». Соответствующее заявление украинский лидер сделал 3 марта в своем видеообращнии.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слово «репарации» и «контрибуции». Вы возместите всё, всё нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца в полном объеме», — приводит слова украинского политика РИА Новости.

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Заявление Зеленского обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

"Голова, говорящая чужие тексты… Допрезидентился», — отреагировала Елена С.

«Советую Зеленскому узнать побольше о слове реституция…» — призвал Michael D.

«Как пан сыграл на чувствах граждан, а что же он делал почти три года, почему не выполнил своё главное обещание — установить в своей стране мир?» — задалась вопросом Людмила Б.

«Ну видно, что невменяемое готово к переговорам», — с сарказмом добавил «Джема Джемович».

«А почему он больше не грозит самой сильной армией в Европе? Или НАТО? Все? Сдулось или не было?» — поинтересовался Никита К.

Армия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У… [Зеленского] истерика. Слово «капитуляция» пусть учит», — написал Алексей А.

«Методичку с… [Америки] прислали», — иронизирует Михаил М.

«Я не понимаю переговоров! С кем? О чём? Вот об этом?» — недоумевает Лана А.

«Провокатор! Намекает на присоединение», — не без сарказма отреагировал Алексей К.

«А с чего ты решил, что Россия будет что-то платить при условии, что победить у Украины шансов нет? Вы побеждаете только по фейкам, потому что интеллекта и мозгов нет», — отметил Alex E.

«Сначала выучи [слово] «капитуляция»!» — призвала Анна К.

«Вот на*рен он в политику полез? Лучше б в КВН играл и очередной сезон «Сватов» снял», — добавил Алексей Б.

«Засядет в Прибалтике и объявит себя королём Евразии скоро. Королева Белоруссии (речь о Светлане Тихановской, бывшем кандидате в президенты Белоруссии на выборах 2020 года — М. Р.) уже его там ждёт», — отметил Олег Ч.

«Агония!» — пояснил Arman V.

«А ты будешь отвечать за два года беспредела и обворовывание украинцев!» — прокомментировал заявление Зеленского Алексей П.

«Решил поиграть в Наполеона, а теперь в бункере трясётся и просит людей за него умирать. Гнида», — не выдержал Алексей С.

«Сам-то «воин» где сейчас?» — с сарказмом поинтересовался Анатолий Б.

«Репарации и контрибуции требуют победители с побеждённых. Я что-то пропустил и Украина уже разгромила РФ? Мне кажется, Зеле (Зеленскому — М. Р.) стоило бы уменьшить дозу… [наркотического вещества], которую он принимает», — иронизирует Марумян Г.

«Пусть учит слово «капитуляция». Клоун», — призвал Зеленского Zoom.

«Да-да… кровавый клоун… Ты сам лично будешь восстанавливать Донбасс…» — подытожила Наталия Т.

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